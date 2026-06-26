Marcelo Bielsa terminó su historia con la Selección de Uruguay tras quedar eliminado en la primera ronda del Mundial 2026, situación que se selló con la derrota por 1-0 ante España en Guadalajara en el cierre del Grupo H.

El Loco no pudo meterse en la idiosincracia del plantel charrúa, con el que tuvo varios roces a lo largo de su período. En esta Copa del Mundo sacó solo dos puntos en los tres duelos que jugó y los jugadores estuvieron lejos de jugársela por el DT, ya que el nivel que mostraron fue muy bajo.

¿Qué dijo Marcelo Bielsa en su despedida de Uruguay tras el Mundial 2026?

Tras el final del partido con España, Marcelo Bielsa señaló en conferencia de prensa que: “Mi paso por el fútbol uruguayo no dejó nada”

Antes en los pasillos del estadio Guadalajara, Bielsa expresó: “No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso, proporcionado a la calidad de sus jugadores”.

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