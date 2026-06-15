Marcelo Bielsa volvió a dejar cosas para comentar más allá de la cancha: el técnico no quedó contento con el empate 1-1 de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026 y expresó su molestia en conferencia de prensa, aunque lo principalmente contra una periodista que le hizo una consulta que no tenía nada que ver con lo deportivo.

Bielsa se mostró sorprendido y muy enojado cuando le pidieron explicaciones por la fotografía oficial que le toman a todos los entrenadores y futbolistas de la cita planetaria. En el caso del rosarino salió mirando hacia abajo y sin hacer ningún gesto, a diferencia de sus colegas y los jugadores, algo que llamó la atención en todo el planeta fútbol, aunque para el seleccionador charrúa es un tema que ni siquiera debería mencionarse.

La molestia de Bielsa contra una periodista tras empate de Uruguay en el Mundial 2026

“No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron. No soy un modelo. Me estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí… También tendría que explicar porque no estoy mirando a los interlocutores en este momento”, fue la declaración de Marcelo Bielsa en la sala de conferencia en Miami.

“Hay un límite en lo que debo explicar. ¿Si miro al suelo tengo que dar razones? No siempre hay que explicar todo; no tenemos la obligación de actuar como modelos… No hice nada malo“, sentenció.

¿Qué dijo Marcelo Bielsa del empate de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026?

En cuanto a lo futbolístico, Marcelo Bielsa expresó: “Hubo diferencia entre el primer y el segundo tiempo; en la segunda parte hicimos lo que podríamos haber hecho desde el principio, creamos ocasiones y marcamos, pero desperdiciamos algunas, y eso pasa en el fútbol”.

“Al final no ganamos y Arabia Saudita se plantó bien, lo que muestra que no rendimos como se esperaba en algunos momentos. Quizás merecíamos marcar goles en la segunda parte, tras mejorar notablemente nuestro nivel”, cerró.