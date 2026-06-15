Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan este lunes 15 de junio a las 19:00 horas de Chile en el Miami Stadium, por la Fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026. La motivación de ambos equipos es máxima: los Charrúas dirigidos por Marcelo Bielsa buscan comenzar con una victoria contundente que disipe las dudas generadas en los amistosos, mientras que los Halcones Verdes sueñan con repetir la gesta de Qatar 2022, cuando vencieron a la Argentina de Messi en uno de los partidos más sorpresivos de la historia del torneo.

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Arabia Saudita vs Uruguay, minuto a minuto

La previa del Arabia Saudita vs Uruguay

Uruguay llega a Miami con una plantilla de alto nivel pero con señales de alerta en su preparación. Bajo las órdenes del DT Marcelo Bielsa, los Charrúas empataron 1-1 con Inglaterra y no pudieron superar a Argelia (0-0) en sus amistosos previos, generando dudas sobre el rendimiento del equipo. La dupla atacante Darwin Núñez y Federico Viñas será la punta de lanza de un sistema que descansa en la creatividad de Federico Valverde y Manuel Ugarte. La gran noticia de los últimos días es que Giorgian De Arrascaeta, quien había encendido las alarmas médicas, podrá jugar el Mundial 2026 según confirmó el cuerpo técnico.

Arabia Saudita, comandada por el técnico griego Georgios Donis, llegado al cargo hace pocos meses, viene de dos amistosos de preparación que despiertan expectativas: victoria 3-0 ante Puerto Rico y empate 0-0 con Senegal, este último un resultado defensivo que grafica la solidez del bloque asiático. El referente ofensivo es Salem Al-Dawsari, figura indiscutida del equipo, apoyado por Firas Al-Buraikan y Nasser Al-Dawsari. Donis apuesta por el 4-4-2 con una línea defensiva alta para sorprender a Uruguay en las transiciones, replicando la metodología que generó el histórico triunfo ante Argentina.

Formaciones de Arabia Saudita vs Uruguay

Formación de Arabia Saudita:

Mohamed Alowais; Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Saud Abdulhamid, Moteb AlHarb, Mohammed Abu Alshamat; Musab Aljuwayr, Abdullah Alkhaibari, Mohamed Kanno; Feras Albrikan y Salem Al Dawsari DT: Georgios Donis.

Formación de Uruguay:

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez y Federico Viñas. DT: Marcelo Bielsa.

¿Dónde ver Arabia Saudita vs Uruguay en vivo?

El duelo entre Arabia Saudita y Uruguay se disputará este lunes 15 de junio a las 19:00 horas de Chile en el Miami Stadium, Miami. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado por FIFA es el italiano Maurizio Mariani.