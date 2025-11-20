Marcelo Bielsa está en el “ojo del huracán”: el entrenador argentino es blanco de críticas tras la goleada sufrida por Uruguay con un marcador de 5-1 frente a Estados Unidos en el último duelo de fecha FIFA.

Es por esto que, Bielsa dio una conferencia de prensa en el Museo del Fútbol de Montevideo, en la que el gran tema iba a ser si sigue o no en la Celeste, de cara al Mundial 2026.

😱 ¿Sigue o no? Bielsa responde tras la goleada sufrida por Uruguay

De hecho, la primera pregunta fue apuntada a su continuidad en Uruguay, a lo que Marcelo Bielsa respondió: “(Sigo) con la misma fuerza del primer día para seguir en la selección hasta el Mundial”.

“Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento”, añadió el Loco, dejando la duda sobre la incomodidad que siente hace un largo tiempo en el elenco charrúa, pese a que ha decidido mantenerse en el cargo.

Bielsa ha vivido varios momentos difíciles en Uruguay, por ejemplo cuando salió a defender a sus jugadores y a atacar a la FIFA y la prensa tras el escándalo en Copa América, en el que sus jugadores se trenzaron a golpes con algunos hinchas para defender a sus familias, o cuando Luis Suárez salió a criticarlo duramente por su trato en la interna.

🗣️ “Nunca había escuchado frases tan agresivas”: el descargo de Bielsa con la prensa de Uruguay

Asimismo y como preámbulo a las preguntas que recibió por parte de la prensa uruguaya, Marcelo Bielsa hizo un duro descargo.

“Es la primera inclinación que tuve por solicitar una conferencia de prensa. Obviamente, después de perder 5-1, los efectos de una derrota de ese tipo, siempre genera preocupación y uno debe explicar”, señaló.

Después entregó su liberación por las duras críticas: “La primera pregunta que me hicieron en la conferencia de prensa en Estados Unidos contuvo dos palabras: que habíamos sido un desastre y que rompíamos los ojos. Cuando escuché eso, que nunca había escuchado frases tan agresivas para componer una pregunta, dije: ‘bueno, evidentemente tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota. Tengo que afrontarlo y someterme a las preguntas que el público se hace’”.

“Si el encabezado de la primera interrogación es tan grave, a mí me quedó claro que tenía que asumir y enfrentar toda la situación”, sentenció.