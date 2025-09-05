Ya solo queda una fecha para que acaben las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, y en la última jornada de la competición Marcelo Bielsa y la selección de Uruguay visitarán a Chile en el Estadio Nacional, encuentro que toma un color especial para el experimentado entrenador de la celeste.

El Loco volverá a nuestro país a pelear los puntos, aunque su Uruguay ya abrochó la clasificación a la Copa del Mundo del próximo año, pero eso no quita que sea un escenario especial y así lo expresó con un especial recuerdo de La Roja.

🇺🇾 Quinta clasificación consecutiva de la Celeste a la #CopaMundialFIFA.#Somos26 pic.twitter.com/yEUzVhVvSG — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 5, 2025

🥹 Bielsa no oculta su amor por la selección chilena

Luego del triunfo sobre Perú que les garantizó un lugar en el Mundial a realizarse en Norteamérica, Marcelo Bielsa proyectó lo que será el último partido enfrentando a la selección chilena, manifestando de paso el cariño que mantiene por la camiseta nacional.

En conferencia de prensa, Bielsa señaló que: “En Chile fue una experiencia hermosa, con los jugadores y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron”.

“Chile fue una generación muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación: Isla, Vidal, Alexis, Aránguiz, todos ellos, eran un montón de jugadores bárbaros empujando para ganarse un espacio. Y otro grupo de mayores: Suazo, Matías, Bravo. Todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna”, complementó sobre su paso por la banca del Equipo de Todos hace ya más de 10 años.

Bielsa metió a Uruguay en su quinto mundial seguido/ © Imago

📆 ¿Cuándo juegan Chile vs Uruguay?

La selección chilena recibirá a Uruguay este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional.

Rival: Uruguay

Fecha: Martes 9 de septiembre

Hora: 20:30

Estadio: Nacional

