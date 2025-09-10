Un emotivo homenaje realizaron los hinchas de Chile a Marcelo Bielsa en el estadio Nacional, a propósito de su visita con Uruguay a nuestro país, con un duelo que terminó en empate 0-0.

La Marea Roja realizó un nuevo lienzo que desplegó en el estadio, el que tenía la leyenda: “Tu legado vive en cada cancha”, mientras que durante el primer tiempo entonaron un cántico: “Bielsa querido, los chilenos jamás te olvidarán”.

🥹 Así reaccionó Marcelo Bielsa por el homenaje de hinchas de La Roja

En conferencia de prensa tras el compromiso, Marcelo Bielsa comentó el homenaje: “Yo prefiero los recuerdos que tengo del tiempo que he pasado aquí, son recuerdos hermosos. Aquella época fue una época maravillosa a nivel personal, a nivel laboral, el contacto con el pueblo de Chile. En ese sentido soy muy, muy agradecido”.

“Creo que a veces pasa que cuando uno dice que recibe más de lo que merece, pareciera que eso no es cierto, es falsa modestia. Yo recibí en mi paso por Chile, desde mi punto de vista, mucho. Recibí mucho. No sé si di todo lo que pude y tampoco conseguí cosas importantes. Las cosas importantes del último tiempo del fútbol chileno no fui yo quien las consiguió, fueron posteriores a mí. Pero sí soy muy, muy agradecido”.

“A mí en cualquier lugar del mundo que me cruzo con un chileno, me da alegría. Sinceramente me da alegría y siento la necesidad de retribuir o de agradecer. O que el interlocutor con el que hablo perciba que soy muy agradecido del cariño. Finalmente todos los seres humanos lo que aspiramos es a ser queridos, más allá de otro montón de cosas. Pero la sensación más importante que vive un ser humano es recibir afecto. Y yo acá recibí muchísimo, muchísimo afecto. Y lo agradezco mucho y lo voy a agradecer siempre”, añadió.

“Cada cosa que vi evoca los momentos que pasé aquí. Y bueno, tengo muchísimos recuerdos muy lindos, muy, muy lindos. Y cuando llegaba aquí, todo lo que pasa, los circuitos para llegar acá, para llegar a la cancha, los vestuarios, el estadio, todo eso, más allá de lo que yo veo ahora, veo para atrás y lo lleno de imágenes vividas aquí”.

📋 El análisis de Marcelo Bielsa sobre La Roja

Preguntado sobre el presente de la Selección Chilena, Marcelo Bielsa expresó: “No soy la persona más indicada para dar ese tipo de respuesta, lo que sí es evidente es que hay muchos jugadores que tienen una posibilidad de crecimiento y de desarrollo que todavía no han conseguido. La mayoría de estos jugadores jóvenes que tiene el equipo, uno imagina que van a desarrollarse y van a ser buenos, pero bueno, eso tiene que suceder, es muy importante como en todos los casos respetar los tiempos de maduración de los jugadores”.

“Insisto, no soy el indicado para hacer una valoración, pero yo vería con optimismo el crecimiento y el desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años. Hay, no sé, 10, 12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes. Insisto, esa es mi opinión y no tengo el análisis profundo que tienen los que ven con regularidad a la selección chilena y los que analizan”, sentenció.



