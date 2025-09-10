Nicolás Córdova entregó su diagnóstico tras el cierre de las Eliminatorias para Chile: el DT habló largo y tendido con la prensa tras el empate 0-0 ante Uruguay, insistió en que la solución está en confiar en los jugadores jóvenes y volvió a expresar que su proyecto está en las series formativas de La Roja.

Además, fue enfático en señalar que el nivel de la Selección Chilena no es para ser colistas en Sudamérica, mostrándose optimista de cara a los que viene para el Equipo de Todos”.

🗣️ Nicolás Córdova sobre La Roja: “No estamos para ser últimos”

En una extensa conferencia de prensa en el estadio Nacional, Nicolás Córdova señaló: “Yo creo que jugadores hay, yo creo que hay que entrenarlos mejor en muchos parámetros, no solamente en la cancha, y sobre todo no creo que estemos para ser últimos, después de haber entrenado nueve días a estos jugadores, estoy convencidisimo de que no estamos para ser últimos”.

“Creo que se puede armar un proceso muy lindo, que se puede armar un proceso competitivo y que se puede armar un proceso para definitivamente ir a un Mundial y seguramente en el 2027, cuando empiece la clasificatoria, sea en marzo, junio o en septiembre, que aún no se sabe, entre medio va a estar en el 2028 la Copa América, esas instancias son para refundar una selección”, añadió.

📋 Análisis del duelo ante Uruguay

Nicolás Córdova también habló de la igualdad 0-0 de Chile ante Uruguay: “La sensación es que se jugó un buen partido, creo que se logró equiparar a un gran rival con muy buenos nombres, con jugadores de mucho nivel”.

También destacó la actuación de los jugadores jóvenes: “Hicimos este llamado para poder medirlos, para que empiecen a hacer sus primeras armas. Debutaron, si no me equivoco, cinco jugadores en esta fecha FIFA, por lo tanto es lo que acordamos con la gerencia de selecciones cuando hablamos por primera vez de este mini proceso de acá a noviembre”.

“Haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos, por lo tanto había que poner otros jugadores y por lo menos los chicos rindieron. Obviamente no vamos a esperar que hagan sus mejores partidos porque claramente en el debut y en la situación en la que estamos no es fácil, pero creo que se defendieron bien todos y esperemos que en los partidos que quedan, en los próximos amistosos también podamos probar y evaluar a otros jugadores que puedan empezar el nuevo proceso el próximo año”, continuó.

🌎 El trabajo de Nicolás Córdova para el Mundial sub 20

Sobre el Mundial sub 20, Ncolás Córdova ya tiene todo pensado: “El jueves nos metemos de lleno, el domingo jugamos contra Corea (del Sur), el lunes nos vamos a Rancagua a concentrar para hacer un premundial hasta el día sábado, pasamos el 18 encerrados para que los jugadores puedan concentrarse, después volvemos ya a concentrarnos para el Mundial, por lo tanto tenemos eso está súper ordenado. El 22 de septiembre empieza a entrenar la sub 17 para el Mundial de Qatar, y (estaremos) planificando la fecha FIFA de octubre. En eso nos estamos hoy día moviendo, y además conversando todos los días con Felipe Correa, que es nuestro nuestro gerente (de selecciones), de qué cosas se pueden hacer para mejorar”.

“A veces se cuestiona por qué nosotros en la juvenil no salimos campeones, pero por ejemplo en la sub 20 salimos sextos en el sudamericano, saliendo sextos estaríamos dentro del Mundial (adulto), saliendo cuartos con la (sub) 17 estaríamos dentro del mundial, cuartos con la 15 dentro de los mundiales, entonces nuestro trabajo es estar ahí, quinto, sexto, cuarto, y algún día ojalá ganar un sudamericano, nunca lo hemos ganado, lo he explicado varias veces, entonces, y esto es súper importante entenderlo, porque son los mismos jugadores que después juegan cuando van creciendo, juegan contra los mismos”, sentenció.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Chile vuelve a jugar en octubre, en fechas por confirmar, duelos amistosos ante República Dominicana y Perú en nuestro país, mientras que en noviembre vuelve a la cancha para medirse ante Rusia y otra vez ante Perú, en tierras rusas.

