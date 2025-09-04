Nicolás Córdova analizó la derrota por 3-0 de Chile ante Brasil en el estadio Maracaná, reconociendo errores puntuales, pero apuntando más a lo macro: el trabajo de cara al 2030.

De todas maneras, Córdova reconoció que se abre a la posibilidad de quedarse en el cargo como DT de La Roja adulta, aunque si no lo consideran seguirá firme con la misión del recambio.

🗣️ ¿Qué dijo Nico Córdova sobre la derrota de Chile ante Brasil?

En conferencia de prensa en el estadio Maracaná, Nicolás Córdova señaló: “Enfrentábamos a un rival de potencia mundial, este equipo tiene la obligación de pelear por finales mundiales, por lo tanto a nivel individual, técnicamente, velocidades, físicos, creo que hay que admitirlo están por sobre nosotros en este momento y en general en la historia ha sido así”.

“Nosotros tenemos que trabajar mucho para lograr nuevamente en algún momento equiparar como lo hicimos hace unos años atrás, la sensación es que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho recorrido por generar aún, estoy muy contento por los chicos que debutaron, debutaron chicos de 18, 19 años, otro de 20, por lo tanto son jugadores que hay que proyectar”, añadió.

“El plan de partido se cumplió, que era tratar de cerrar los espacios, de estar muy compacto. Si tú le das espacio a esta gente, te liquida. Las veces que le dimos espacio o que salimos, por ejemplo, en el primer gol, hubo una salida tardía e hicieron una triangulación por la banda izquierda y sale el gol. Con este tipo de jugadores y este tipo de partidos no te puedes equivocar ni de un metro, ni estar mal perfilado o dar un paso hacia adelante cuando te va apareciendo un jugador”, continuó.

“En el momento donde nosotros empezamos a tener la pelota, empezamos a jugar en campo rival, que no lo hicimos mucho porque no nos dejaron, sale el segundo gol y ahí claramente en tres minutos liquidaron el partido”, sentenció sobre el tema.

🙌🏻 ¿Qué dice Nicolás Córdova sobre el recambio en Chile?

“Mientras esté yo aquí, el tiempo que sea, voy a tratar de que estos chicos y los más grandes que acompañan y que tengan edad para hacer este proceso puedan cumplir estos partidos porque necesitan jugar, salvo Ben (Brereton) y un par más, creo que Gabriel (Suazo), Lawrence (Vigouroux) y Memo (Maripán), no tenemos más jugadores en Europa, casi el 70, 80% de los jugadores brasileños juegan en Europa, 11, 12 jugadores en la Premier, es demasiada la diferencia”.

“Yo creo que sería muy reductivo solamente hablar de lo que pasó hoy, si esto viene de más tiempo, esto viene de años, por lo tanto no es algo que se va a solucionar en un partido contra Brasil ya eliminado. Acá nosotros hemos iniciado un proceso hace dos años que es muy difícil de hacer porque estamos tratando de poner de acuerdo todo el fútbol chileno a nivel juvenil, es muy complejo eso porque obviamente estamos hablando de algo a nivel país, pero los países que han logrado eso, con voluntades, con federaciones que han estado por sobre los clubes muchas veces, hoy día tienen proyectos que están a gran nivel”, siguió.

“Tenemos mucho trabajo por delante y que sabemos que para armar este proyecto tenemos que apuntar sí o sí fijo al 2030 y que todo lo que hagamos de acá en más o lo que ya llevamos haciendo, por lo menos nosotros en juveniles, va apuntado hacia allá”, sentenció.

🔗 ¿Dónde saber más de la Selección de Chile?

