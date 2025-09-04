⚽ Resultado de Brasil vs Chile en vivo

Copa del Mundo – Clasificación CONMEBOL – 2023/2025 DÍA DE PARTIDO 17
Chile
04/09/2025 20:30
Sin Comenzar
Brasil
  • 04/09/2025 7:25 pm

    Listo el XI de Carleto

    En Brasil no comen vidrio. Formación confirmada del Scratch.

  • 04/09/2025 7:03 pm

    Chile se instala en el Maracaná

    La utilería de La Roja ya tiene todo listo para los jugadores

  • 04/09/2025 6:55 pm

    La última vez que se enfrentaron

    El último enfrentamiento entre ambas selecciones no dejó un buen recuerdo para La Roja

  • 04/09/2025 6:48 pm

    Bienvenidos

    Hola, amig@s de Al Aire Libre. Gracias por estar en una nueva jornada de Clasificatorias. Hoy viviremos el Chile vs Brasil en Río de Janeiro

Chile enfrenta a Brasil en el cierre de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. La Roja, ya eliminada, buscará cerrar de la mejor forma el proceso con un cambio generacional.

Nicolás Córdova le bajó el promedio de edad a La Roja y espera dar una sorpresa en esta fecha doble ante Brasil y Uruguay.