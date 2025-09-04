⚽ Resultado de Brasil vs Chile en vivo
-
04/09/2025 7:25 pm
Listo el XI de Carleto
En Brasil no comen vidrio. Formación confirmada del Scratch.
-
04/09/2025 7:03 pm
Chile se instala en el Maracaná
La utilería de La Roja ya tiene todo listo para los jugadores
-
04/09/2025 6:55 pm
La última vez que se enfrentaron
El último enfrentamiento entre ambas selecciones no dejó un buen recuerdo para La Roja
-
04/09/2025 6:48 pm
Bienvenidos
Hola, amig@s de Al Aire Libre. Gracias por estar en una nueva jornada de Clasificatorias. Hoy viviremos el Chile vs Brasil en Río de Janeiro
Chile enfrenta a Brasil en el cierre de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. La Roja, ya eliminada, buscará cerrar de la mejor forma el proceso con un cambio generacional.
Nicolás Córdova le bajó el promedio de edad a La Roja y espera dar una sorpresa en esta fecha doble ante Brasil y Uruguay.