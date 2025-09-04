⚽ Resultado de Brasil vs Chile en vivo

Copa del Mundo – Clasificación CONMEBOL – 2023/2025 DÍA DE PARTIDO 17 Chile Sin Comenzar Brasil

Este evento está en directo

04/09/2025 7:25 pm Listo el XI de Carleto En Brasil no comen vidrio. Formación confirmada del Scratch.

04/09/2025 7:03 pm Chile se instala en el Maracaná La utilería de La Roja ya tiene todo listo para los jugadores

04/09/2025 6:55 pm La última vez que se enfrentaron El último enfrentamiento entre ambas selecciones no dejó un buen recuerdo para La Roja

04/09/2025 6:48 pm Bienvenidos Hola, amig@s de Al Aire Libre. Gracias por estar en una nueva jornada de Clasificatorias. Hoy viviremos el Chile vs Brasil en Río de Janeiro

Chile enfrenta a Brasil en el cierre de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. La Roja, ya eliminada, buscará cerrar de la mejor forma el proceso con un cambio generacional.

Nicolás Córdova le bajó el promedio de edad a La Roja y espera dar una sorpresa en esta fecha doble ante Brasil y Uruguay.