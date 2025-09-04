Chile inició su nuevo proceso con una dura derrota ante Brasil por 3-0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Fue el segundo partido dirigido por Nicolás Córdova: antes estuvo en 2023 en la derrota por 1-0 ante Ecuador.

⚽ Los goles de Brasil vs Chile por las Eliminatorias

El Brasil de Carletto Ancelotti anotó sus goles gracias a Estevao (38’), Lucas Paquetá (72’) y Bruno Guimaraes (76’), una presentación sólida, pero no brillante del elenco local.

En todo caso, un detalle que marcó el partido fue la NO expulsión de Casemiro en el epílogo del primer tiempo, por una criminal patada ante Felipe Loyola, incidencia que pudo cambiar en algo el trámite del compromiso.

No obstante, el árbitro Jesús Valenzuela se hizo el desentendido y el VAR también.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Chile vuelve a jugar el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas ante Uruguay en el estadio Nacional.

