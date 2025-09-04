Gran polémica: Brasil debió terminar con un jugador menos el primer tiempo ante Chile, debido a una descalificadora patada de uno de sus jugadores a Felipe Loyola, además sin pelota.

Se trata de Casemiro, quien agredió de forma alevosa al jugador de Independiente, mereciendo la tarjeta roja.

😱 La agresión de Casemiro a Loyola en el Brasil vs Chile

Se jugaban los descuentos de la primera parte y Casemiro cometió una falta a Felipe Loyola. En medio de los reclamos pisó de forma evidentemente intencional al chileno en uno de sus tobillos.

Pese a esto, el VAR no llamó al juez venezolano Jesús Valenzuela, perjudicando claramente a Chile

Lo increíble es que minutos antes el juez le mostró una roja a Guillermo Maripán por una jugada en la que no lo merecía: lo correcto en este caso es que el VAR sí actuó y le quitaron la tarjeta al Memo.

🇧🇷🤯 INCREÍBLE QUE ESTE PISOTÓN DE CASEMIRO SOLO FUE AMARILLA. pic.twitter.com/14P8vKPjrU — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) September 5, 2025

