Chile jugó uno de sus mejores partidos en las Eliminatorias, pero terminó igualando 0-0 ante Uruguay en el estadio Nacional, terminando en el último puesto del torneo, con apenas 11 puntos.

Además, es el peor registro de La Roja desde que se juega todos contra todos, dado que rumbo a Corea-Japón 2022, cuando también fuimos últimos, nuestra selección obtuvo 12 unidades.

Chile jugó un buen partido ante Uruguay, pero el balón no entró

Pese a los malos registros globales, el duelo fue bueno para Chile: tras un primer tiempo muy disputado, en el complemento se soltó el elenco de Nicolás Córdova y se perdió goles increíbles.

No iban ni dos minutos cuando Fabián Hormazábal se enfrentó solo al arquero Mele, quien estuvo notable. No obstante, el rebote le quedó a Emiliano Ramos, quien sin arquero falló y mandó el balón desviado.

Después vino la mala noche de Ben Brereton Díaz: el delantero de Derby County tuvo tres ocasiones muy claras. Un cabezazo en el segundo palo donde era “más fácil echarla dentro que afuera”, un derechazo que pasó cerca y un centro desde la izquierda en el que pifió en plena área.

Tras esto, bajó el asedio de La Roja, terminando el duelo con empate, pero con una mejor imagen que con Ricardo Gareca.