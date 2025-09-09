La Selección chilena se despide de un camino para el olvido en las Eliminatorias al Mundial 2026. Sin chances de asistir a la cita planetaria y último en la tabla, el equipo de Nicolás Córdova enfrenta a la Celeste de Marcelo Bielsa, que ya tiene asegurado su cupo en la próxima Copa del Mundo. Será un duelo cargado de contraste: mientras La Roja intentará despedirse con dignidad en el Estadio Nacional, Uruguay quiere cerrar con solidez un proceso que lo tuvo como protagonista.

🇨🇱 ¿Qué canal transmite el partido Chile vs Uruguay EN VIVO?

El encuentro será transmitido en Chile por Chilevisión y ESPN, y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium, Disney+ Estándar, Chilevisión Web y Chilevisión YouTube.

Además, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en Al Aire Libre, con formaciones confirmadas, goles y análisis en tiempo real.

💻 TV: Chilevisión / ESPN

📲 Streaming: Disney+ Premium / Disney+ Estándar / CHV Web / CHV YouTube

🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs Uruguay?

📆 Martes 9 de septiembre de 2025

⏰ 20:30 en Chile (21:30 en Uruguay / 00:30 GMT)

🏟 Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📡 ¿Dónde ver Chile vs Uruguay por Chilevisión?

El encuentro estará disponible en señal abierta por Chilevisión y también a través de CHV Web y YouTube, con cobertura gratuita para todo el país.

👉 Chilevisión en TV Abierta (TDT):

11.1 (Santiago), 9.1 (Arica), 4.1 (Iquique), 2.1 (Calama), 7.1 (Antofagasta), 10.1 (Valparaíso), 11.1 (Temuco), 10.1 (Puerto Montt), entre otros.

👉 Chilevisión en cableoperadores:

VTR: 21 (Santiago) / 711

DirecTV: 151 / 1151

Movistar: 121 / 811

Claro: 55 / 555

Zapping: 21

Entel: 66

Mundo: 15 / 515

GTD/Telsur: 21 / 27

📺 ¿Dónde ver Chile vs Uruguay por ESPN?

La señal internacional de ESPN también transmitirá el duelo en vivo para quienes sigan el partido por cable.

👉 ESPN en cableoperadores:

VTR: 48 (SD) / 843 (HD)

DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) / 474 (HD)

GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)

Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)

Zapping: 90 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs Uruguay?

El partido será transmitido en TV abierta por Chilevisión, además de su señal online gratuita en CHV Web y YouTube. También podrás seguirlo EN VIVO en Al Aire Libre, con relatos, estadísticas y cobertura completa.

💻 ¿Dónde ver Chile vs Uruguay online por streaming?

El partido se podrá seguir vía streaming en Disney+ Premium, Disney+ Estándar, CHV Web y CHV YouTube.

Además, tendrás el minuto a minuto EN VIVO en Al Aire Libre, con goles, formaciones y análisis desde el Estadio Nacional.

🔴 Formación confirmada de Chile vs Uruguay

Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz y Matías Sepúlveda; Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Lucas Assadi; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Emiliano Ramos.

🔵 Formación de Uruguay vs Chile

Sergio Rochet o Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.

🟨 Los árbitros designados para el Chile vs Uruguay

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Asistentes: Rodrigo Figueiredo (BRA) y Guilherme Camilo (BRA)

4° árbitro: Rodrigo Pereira (BRA)

📊 Antecedentes de Chile vs Uruguay en Eliminatorias

Chile y Uruguay se han enfrentado 19 veces por Clasificatorias sudamericanas, con clara ventaja para la Celeste: 4 triunfos chilenos, 4 empates y 11 derrotas. La Roja convirtió 16 goles y recibió 28. El último antecedente en Santiago fue en marzo de 2022, con victoria 0-2 de Uruguay.

⚽ Historial general entre Chile vs Uruguay

Si sumamos todos los partidos clase A oficiales y amistosos, chilenos y uruguayos han jugado 83 veces. La Roja registra 18 victorias, 19 empates y 46 derrotas, con 84 goles a favor y 146 en contra. En torneos oficiales, Uruguay domina con claridad, mientras que Chile ha conseguido varios triunfos en amistosos y Copa América, incluido el recordado 1-0 en los cuartos de final de 2015 en el Estadio Nacional.

📣 Sigue el Chile vs Uruguay en las Eliminatorias 2026. Ingresa a Al Aire Libre para ver el minuto a minuto, con goles, polémicas y toda la cobertura desde el Estadio Nacional.