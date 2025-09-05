El Mundial 2026 ya tiene nuevos países confirmados. Sudamérica ya tiene a todas las selecciones con cupo directo clasificadas para la Copa del Mundo de Norteamérica.

Con sus triunfos de anoche, Colombia y Uruguay abrocharon su clasificación. Además, Paraguay también se inscribió en la cita mundialista y retornará al torneo después de 16 años.

A continuación, revisa todos los países que están oficialmente clasificados a la Copa del Mundo 2026, así como los que aún pelean por llegar a la gran cita del fútbol mundial.

✅ ¿Qué países están clasificados al Mundial de 2026?

Hasta ahora, 16 selecciones ya tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá:

🇦🇷 Argentina

La actual campeona del mundo selló su boleto a Norteamérica 2026 tras vencer 4-1 a Brasil en el Clásico Sudamericano. El resultado, combinado con el empate entre Bolivia y Uruguay, le permitió clasificarse matemáticamente entre los seis mejores de la CONMEBOL.

🇺🇸 Estados Unidos

Clasificado automáticamente como país anfitrión, jugará su duodécimo Mundial y el segundo que organiza tras la edición de 1994. Su mejor actuación sigue siendo el tercer lugar en Uruguay 1930.

🇲🇽 México

Será la tercera vez que México organiza un Mundial, algo inédito en la historia del torneo. Este será su 18ª participación, con sus mejores campañas como local: cuartos de final en 1970 y 1986.

🇨🇦 Canadá

Completa el trío de anfitriones. Disputará su tercera Copa del Mundo, y la primera vez que participa en ediciones consecutivas tras 1986 y 2022. Aún no ha superado la fase de grupos ni sumado triunfos.

🇯🇵 Japón

El primer clasificado por mérito deportivo. Aseguró su octava participación consecutiva desde 1998 tras vencer 2-0 a Bahréin con goles de Daichi Kamada y Takefusa Kubo.

🇳🇿 Nueva Zelanda

Volverá a una Copa del Mundo tras 16 años. Se impuso 3-0 a Nueva Caledonia en la final de las Eliminatorias de Oceanía, asegurando el único cupo directo de la OFC. Será su tercera participación tras 1982 y 2010.

🇮🇷 Irán

Logró su séptima clasificación histórica al empatar 2-2 con Uzbekistán en la tercera ronda asiática. Nunca ha superado la fase de grupos, pero jugará su cuarto Mundial consecutivo.

🇺🇿 Uzbekistán

Hará su debut absoluto en Copas del Mundo, tras una destacada campaña en las Eliminatorias Asiáticas. Será una de las sorpresas de 2026.

🇰🇷 Corea del Sur

Otra potencia asiática que aseguró su cupo. Será su 11ª participación consecutiva desde México 1986, con su mejor campaña como anfitrión en 2002, cuando llegó a semifinales.

🇯🇴 Jordania

Por primera vez en su historia, Jordania clasificó a un Mundial, haciendo historia para su país tras una destacada actuación en la fase asiática.

🇦🇺 Australia

Australia clasificó como segundo en su grupo en Asia y mantiene su racha de presencia en Mundiales.

🇧🇷 Brasil

Brasil nunca se ha perdido una Copa del Mundo y esta no es la excepción. Con el primer triunfo en la era de Carlo Ancelotti (1-0 ante Paraguay) selló su boleto.

🇪🇨 Ecuador

Ecuador empató 0-0 en su visita a Perú y va por segundo Mundial consecutivo, esta vez de la mano de Sebastián Beccacece.

🇨🇴 Colombia

Colombia, comandada por James Rodríguez, derrotó por 3-0 a Bolivia y sacó pasajes al Mundial 2026.

🇺🇾 Uruguay

Uruguay, el equipo de Marcelo Bielsa, no tuvo problemas para golear a Perú por 3-0 y clasificar al Mundial. De paso, dejó a la selección peruana sin chances de ir al repechaje.

🇵🇾Paraguay

Gustavo Alfaro se hizo cargo de Paraguay al mismo tiempo que Gareca tomó a Chile. Alfaro sacó un empate sin goles ante Ecuador y volvió clasificar a una copa del mundo desde Sudáfrica 2010.

Sudamérica: así va la lucha por los cupos al Mundial 2026

La CONMEBOL cuenta con 6 cupos directos al Mundial y un séptimo lugar al repechaje intercontinental. A falta de dos fechas, este es el panorama:

🌎 Clasificados:

Argentina (1°), Brasil (2°) Uruguay (3°), Ecuador (4°), Colombia (5°), Paraguay (6°).

🔥 Luchan por el repechaje:

Venezuela y Bolivia.

¿Cómo va Chile en las Clasificatorias?

La Selección chilena perdió ante Brasil por 3-0 y sigue última en este proceso clasificatorio.

¿Cómo va la tabla de posiciones de Sudamérica para el Mundial 2026?

Argentina | 38 puntos | +22 Diferencia de Gol

Brasil | 28 puntos | +8 DG

Uruguay | 27 puntos | +10 DG

Ecuador | 26 puntos | +8 DG

Colombia | 25 puntos | +7 DG

Paraguay | 25 puntos | +3 DG

Venezuela | 18 puntos | -7 DG

Bolivia | 17 puntos | -19 DG

Perú | 12 puntos | -14 DG

Chile | 10 puntos | -18 DG

¿Qué selecciones clasifican al Mundial 2026 desde Asia?

La AFC (Asia) dispone de 8 cupos directos y 1 al repechaje. Por ahora, hay seis selecciones oficialmente clasificadas:

Japón: ganó su grupo con autoridad y sumará su novena participación consecutiva en Mundiales desde 1998.

Irán: avanzó a su séptima Copa del Mundo tras asegurar la clasificación en su grupo al empatar con Uzbekistán.

Corea del Sur: clasificó de forma directa y disputará su 11ª Copa del Mundo.

Uzbekistán: jugará por primera vez un Mundial tras completar una campaña histórica.

Jordania: clasificó por primera vez y representará al mundo árabe en Norteamérica 2026.

Australia: clasificó segundo en su grupo y mantiene su racha de presencias en Mundiales.

¿Qué selecciones clasifican al Mundial 2026 desde Oceanía?

El proceso de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) ya se resolvió. Nueva Zelanda confirmó su favoritismo y se quedó con el único cupo directo de la región tras vencer a Nueva Caledonia por 3-0.

Equipos que disputaron la fase final de Oceanía:

Nueva Zelanda: Clasificado al Mundial 2026

Nueva Caledonia: Jugará el repechaje intercontinental

Fiyi

Tahití

Con esta victoria, Nueva Zelanda celebró su regreso al máximo torneo internacional. Por su parte, Nueva Caledonia deberá prepararse para las repescas intercontinentales, donde competirá junto a otras cinco selecciones por dos cupos adicionales al Mundial.

¿Cuántas selecciones de África clasificarán al Mundial 2026?

Las Eliminatorias Africanas se reanudarán en septiembre. Por ahora, no hay selecciones clasificadas. Egipto, Marruecos, Túnez y Sudán lideran sus respectivos grupos, pero con una ventaja mínima. África cuenta con nueve cupos directos y uno al repechaje.

¿Cuántas selecciones de Europa clasificarán al Mundial 2026?

La UEFA es la última confederación en arrancar su camino hacia el Mundial. El sorteo de los grupos ya se realizó, pero los primeros partidos se jugaron recién en marzo de 2025. Los clasificados europeos se conocerán entre septiembre y noviembre de este año, más una fase de repesca programada para marzo de 2026.

¿Qué selecciones de CONCACAF irán al Mundial 2026?

Con Estados Unidos, México y Canadá ya clasificados por ser anfitriones, los equipos restantes de la Concacaf pelearán por tres cupos directos y dos lugares en el repechaje. Las eliminatorias se reanudarán en junio. De momento, no hay selecciones clasificadas por esta vía.

⏳ ¿Cuántos equipos jugarán el Mundial 2026?

La edición de 2026 será la primera con 48 selecciones, por lo que todavía hay muchos cupos en juego a nivel continental:

CONMEBOL : clasificarán los 6 primeros + 1 repechaje

UEFA : 16 cupos

AFC (Asia) : 8 directos + 1 repechaje

CAF (África) : 9 directos + 1 repechaje

CONCACAF : 3 anfitriones + 3 directos + 2 repechajes

OFC (Oceanía): 1 directo + 1 repechaje

¿Quiénes jugarán el repechaje intercontinental al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental repartirá dos plazas y lo disputarán:

El subcampeón de Oceanía (Nueva Caledonia)

El 7° de las Clasificatorias Sudamericanas

Un clasificado adicional de África

Un clasificado adicional de Asia

Dos selecciones de CONCACAF

¿Cuándo se conocerán todos los clasificados al Mundial 2026?

El proceso concluirá a fines de 2025, con 46 selecciones ya clasificadas. Las dos plazas restantes se definirán en el repechaje intercontinental y en la repesca europea, que se resolverán a más tardar en marzo de 2026.

