El cierre de las Eliminatorias trae un duelo con aroma a despedida amarga. Chile recibe a Uruguay en el Estadio Nacional ya sin opciones de Mundial, pero con la presión de mostrar una mejor cara ante su gente. Nicolás Córdova sorprendió en los entrenamientos con ensayos que mezclan juventud y experiencia, mientras Marcelo Bielsa también mueve sus piezas en la Celeste por bajas sensibles. Entre formaciones alternativas, ausencias inesperadas y el recuerdo de una rivalidad histórica, el partido promete ser mucho más que un simple trámite.

🇨🇱 La formación de Chile vs Uruguay

La Selección chilena llega al último partido de las Eliminatorias al Mundial 2026 sin chances de clasificación, pero con la obligación de despedirse en casa con un triunfo. Nicolás Córdova ensayó dos formaciones distintas y dejó varias sorpresas.

En la primera prueba alineó a Thomas Gillier en el arco; Ian Garguez, Iván Román, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa (con alternancia de Esteban Matus); Rodrigo Echeverría e Ignacio Saavedra en la contención junto a Felipe Loyola y Luciano Cabral en el medio; y en ofensiva a Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton y Alexander Aravena.

La segunda oncena —que asoma como la más probable— incluyó a Lawrence Vigouroux en portería; Fabián Hormazábal, Daniel González, Rodrigo Echeverría y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Javier Altamirano y Lucas Assadi en mediocampo; y arriba a Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto y Lucas Cepeda.

Lo más llamativo, sin embargo, es la ausencia de Paulo Díaz. El defensor de River no apareció en ninguno de los ensayos de Córdova tras su error en la dura derrota frente a Brasil, cuando un mal pase suyo derivó en el tercer gol de la “Canarinha”. Ese fallo, que fue duramente criticado en redes sociales, parece haberle costado caro: su nombre quedó fuera de las opciones en un cierre de ciclo que confirma que los referentes tampoco tienen asegurado el futuro en la Roja.

🇺🇾 La formación de Uruguay para enfrentar a Chile

Marcelo Bielsa también tendrá que improvisar en el Nacional. Cuatro jugadores quedaron fuera: Mathías Olivera (suspendido) y los desafectados Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri.

El DT celeste probó con Sergio Rochet o Santiago Mele en el arco; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres y Matías Viña en defensa; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur en el mediocampo; y un tridente ofensivo con Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.

📊 Chile vs Uruguay: historial en Eliminatorias

La Roja y la Celeste tienen un extenso registro de enfrentamientos en Clasificatorias mundialistas. En 19 partidos jugados, Chile suma 4 triunfos, 4 empates y 11 derrotas ante los charrúas. El último duelo en Santiago terminó 0-2 a favor de Uruguay en marzo de 2022.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Uruguay?

Partido: Chile vs Uruguay

Competición: Clasificatorias Mundial 2026

Fecha: Martes 9 de septiembre

Hora: 21:30 (Chile)

Estadio: Nacional, Santiago

La Roja buscará cerrar un ciclo nefasto en la tabla (última con 10 puntos) y evitar repetir el fantasma de 2002, cuando también finalizó colista.