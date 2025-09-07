Chile termina su tortuoso proceso clasificatorio enfrentando al Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional.

La Roja viene caer ante Brasil por 3-0, en el estreno de Nicolás Córdova como DT interino de la Selección.

Uruguay, por su parte, llega clasificado a la Copa del Mundo luego de vencer por 3-0 a Perú.

Este partido estará marcado por el reencuentro de Marcelo Bielsa con el público chileno, luego de 14 años.

⚽ Chile vs Uruguay en vivo por Eliminatorias al Mundial 2026, minuto a minuto

Copa del Mundo – Clasificación CONMEBOL – 2023/2025 DÍA DE PARTIDO 18 Chile Sin Comenzar Uruguay Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos URU 3 – 1 CHI 08/09/2023

📆¿Cuándo y qué hora juegan Chile vs Uruguay?

El duelo entre Chile y Brasil está pactado para este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

🗓️ Fecha: Martes 9 de septiembre.

🕑 Hora: 20:30 horas

🏟️ Estadio: Nacional, Santiago.

📡¿Dónde v en vivo Chile vs Uruguay?

📺 TV: CHV y ESPN.

💻 Streaming: MICHV, Disney+

📝Las formaciones de Chile vs Uruguay

Chile: Lawrence Vigouroux; Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Daniel González; Fabián Hormazabal, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo; Lucas Assadi; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

DT: Nicolás Córdova (interino).

Uruguay: Sergio Rochet, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Giorgian De Arrascaeta, Brian Rodríguez; Rodrigo Aguirre

DT: Marcelo Bielsa.