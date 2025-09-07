Chile termina su tortuoso proceso clasificatorio enfrentando al Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional.
La Roja viene caer ante Brasil por 3-0, en el estreno de Nicolás Córdova como DT interino de la Selección.
Uruguay, por su parte, llega clasificado a la Copa del Mundo luego de vencer por 3-0 a Perú.
Este partido estará marcado por el reencuentro de Marcelo Bielsa con el público chileno, luego de 14 años.
⚽ Chile vs Uruguay en vivo por Eliminatorias al Mundial 2026, minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📆¿Cuándo y qué hora juegan Chile vs Uruguay?
El duelo entre Chile y Brasil está pactado para este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.
- 🗓️ Fecha: Martes 9 de septiembre.
- 🕑 Hora: 20:30 horas
- 🏟️ Estadio: Nacional, Santiago.
📡¿Dónde v en vivo Chile vs Uruguay?
- 📺 TV: CHV y ESPN.
- 💻 Streaming: MICHV, Disney+
📝Las formaciones de Chile vs Uruguay
Chile: Lawrence Vigouroux; Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Daniel González; Fabián Hormazabal, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo; Lucas Assadi; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.
DT: Nicolás Córdova (interino).
Uruguay: Sergio Rochet, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Giorgian De Arrascaeta, Brian Rodríguez; Rodrigo Aguirre
DT: Marcelo Bielsa.