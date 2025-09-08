Uno de los máximos atractivos del duelo de Chile vs Uruguay es el regreso de Marcelo Bielsa. De hecho, el DT ya está en nuestro país junto a su selección, pero su reencuentro con la gente no fue el esperado.

❓ ¿Cómo fue el reencuentro de Marcelo Bielsa con hinchas de La Roja?

Algunos hinchas de La Roja se acercaron al Hotel Intercontinental para recibir la llegada de Bielsa y Uruguay. Incluso realizaron un lienzo de agradecimiento por la huella imborrable que dejó el estratega por nuestra tierra.

No obstante, Marcelo Bielsa no tuvo una buena disposición con los fanáticos chilenos: pasó sin saludar y derecho al interior del hotel, dejando decepcionadas a las personas que esperaban un saludo suyo.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Uruguay?

El duelo de Chile vs Uruguay se llevará a cabo este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Nacional por la última fecha de las Clasificatorias.

📅 Fecha: Martes 9 de septiembre

⏱️ Hora: 20:30 horas.

🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

🔗 ¿Dónde seguir el duelo de Chile vs Uruguay?

