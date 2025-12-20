El nombre de Marcelo Bielsa suele generar respeto absoluto en Chile. Su trabajo con la Selección, su ética y su legado deportivo siguen marcando a generaciones. Sin embargo, esta semana, una voz desde el pasado reabrió una de las polémicas más sensibles en torno a su figura: Sergio Jadue, hoy en calidad de testigo protegido en Estados Unidos, lo acusó de haber cometido una falta grave en su paso por La Roja.

💥 Bielsa “sobrevalorado”: la frase que no pasó desapercibida

La frase exacta de Jadue, dicha en el podcast “¿De qué lado estás?”, dejó una huella: “Marcelo Bielsa es un excelente técnico; para mí está muy sobrevalorado de lo que se dice… Condicionó su permanencia en la Selección Chilena a la permanencia del presidente de la ANFP. Es un hecho que no corresponde”.

Sergio Jadue, con total convicción, afirmó que el ex DT de La Roja está “muy sobrevalorado” y que su actuación en las elecciones de la ANFP de 2010 fue directamente indebida. Para él, no fue sólo una figura técnica, sino un actor que cruzó la línea hacia la política interna del fútbol chileno.

🔥 Una grieta que enfrenta a íconos opuestos del fútbol chileno

El contraste no puede ser mayor: por un lado, Marcelo Bielsa, recordado como un revolucionario del juego, con una ética casi mística. Por el otro, Jadue, dirigente caído en desgracia por el FIFA Gate y exiliado en Miami. Esta confrontación implícita entre dos íconos con trayectorias tan distintas reabre un viejo conflicto que nunca cerró del todo.

Mientras Jadue insiste en que Bielsa cruzó una línea al condicionar su continuidad a una figura dirigencial, los hinchas y jugadores que vivieron esa era mantienen viva la imagen del técnico como un transformador del fútbol nacional. El debate está servido.

🧨 ¿Se puede separar al ídolo del poder que tuvo fuera de la cancha?

Más allá del cariño popular, las palabras de Jadue vuelven a instalar una pregunta incómoda: ¿Tuvo Marcelo Bielsa demasiado poder? ¿Se excedió al intentar influir en una votación interna de la ANFP? Para algunos, estas decisiones fueron parte de su integridad personal. Para otros, un error que comprometió la institucionalidad del fútbol chileno.

El relato de Jadue ofrece una mirada muy distinta del Bielsa que la mayoría venera. Y aunque su figura está marcada por escándalos, su testimonio revive una discusión que, por años, estuvo silenciada.