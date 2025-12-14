Con los cuestionamientos al desarrollo del fútbol chileno a cuestas y en medio de un nuevo proceso electoral, Pablo Milad enfrentó una de las preguntas que más rondaban en Quilín: ¿qué pasará con él tras dejar la presidencia de la ANFP en noviembre de 2026?

El actual timonel del balompié nacional, que desde hace meses confirmó que no repostulará al cargo, participó este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde aprovechó de entregar una declaración que marca el cierre definitivo de una etapa.

🗳️ Milad y su salida de la ANFP: “No tengo interés en volver al ámbito público”

Durante su paso por Curicó, su ciudad natal, Milad despejó toda duda sobre su futuro. Consultado por VLN Radio, fue directo: “La verdad es que estoy viviendo mi presente y no tengo ningún interés en volver, en un futuro, al ámbito público”, señaló el dirigente, marcando un antes y un después en su relación con el fútbol.

El también exintendente del Maule reconoció que la alta exposición mediática y la presión del cargo han sido factores decisivos para cerrar su ciclo. “La exposición ha sido bastante y quiero volver tranquilamente a Curicó para desarrollar las empresas en las que soy socio”, añadió.

⚽️ El legado de Milad tras dos periodos en la ANFP

Pablo Milad asumió como presidente de la ANFP en 2020 y fue reelecto en 2022. Su gestión ha estado marcada por críticas al escaso recambio generacional en la Selección Chilena y por la ausencia de La Roja en tres procesos mundialistas consecutivos.

Pese a eso, Milad defendió su modelo de administración y buscó posicionar a Chile como sede de eventos internacionales. Sin embargo, los resultados en cancha y la falta de un plan integral de desarrollo juvenil siguen pesando en su balance.

🏠 El regreso a la vida privada y el cierre de un ciclo para Pablo Milad

Con esta declaración, Milad confirma que dejará no sólo la ANFP, sino también todo espacio de figuración pública, eligiendo volver al mundo privado. La decisión abre una carrera por su sucesión que marcará el rumbo del fútbol chileno en los próximos años.

A medida que se acerca noviembre de 2026, el foco estará puesto en quién asumirá el desafío de liderar una nueva etapa para el fútbol nacional, con la presión de renovar el proyecto y reconectar con el hincha.