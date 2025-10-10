Pablo Milad anunció que dejará la presidencia de la ANFP cuando finalice su mandato en 2026. Sin embargo, su salida parece no significar un cambio real: su posible reemplazante, Jorge Yunge, es parte del mismo grupo que ha acompañado al dirigente desde su llegada. Mientras los hinchas reclaman por los pobres resultados de las selecciones nacionales, el fútbol chileno sigue girando en torno a los mismos nombres.

⚽ Pablo Milad deja la ANFP, pero nada parece cambiar

El propio Milad confirmó en diálogo con The Clinic que no buscará la reelección: “Yo creo que cumplí un ciclo. Me quiero ir tranquilo, con el proyecto del Registro Nacional de Hinchas terminado y con la separación de la ANFP y la Federación”, declaró.

Aun así, lejos de marcar una ruptura, el dirigente aprovechó de “bendecir” a Jorge Yunge, actual secretario general, como su sucesor natural.

👤 Jorge Yunge y el poder entre las sombras Directivo inicalmente de Rangers de Talca, se especula bastante en el círculo de la ANFP, que precisamente Yunge es el que tiene el poder y Milad sólo está en el frente para dar la cara en la casa del fútbol chileno. Por eso, es que no sorprende que el propio presidente ponga en el púlpito a su secretario. “Jorge tiene una vasta experiencia y maneja muy bien todos los temas”, afirmó.

El problema, según muchos hinchas, es que ese “aire nuevo” no parece llegar. Desde 2018, las selecciones nacionales han vivido procesos fallidos, sin clasificaciones y con proyectos truncos.

Conozca a Jorge Yunge, amigo y secretario de Pablo Milad en la ANFP y el recomendado por el presidente / Photosport

🧩 El fútbol chileno repite sus fórmulas y sus errores

Bajo la gestión Milad, la ANFP intentó reorganizar su estructura, pero los resultados deportivos fueron decepcionantes: la Selección no llegó al Mundial y los torneos locales siguen con baja asistencia. Que Yunge herede el puesto parece asegurar continuidad, no renovación.

Sumado al eterno proyecto de la separación de la ANFP con la Federación de Fútbol, lo que le quitaría los ingresos de la Selección Chilena que entra directo a los clubes chilenos. Además que Milad sigue siendo funcionario de Conmebol, pero si deja de serlo en la Asociación nacional, no podría optar a esos cargos en Paraguay.

