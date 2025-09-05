El presidente de la ANFP, Pablo Milad, seguirá en su cargo tras la eliminación de Chile del Mundial 2026, en medio de cambios en la Federación de Fútbol de Chile.

La derrota de la Roja ante Brasil en el Maracaná volvió a encender el debate sobre el rumbo del fútbol chileno. El principal apuntado es el presidente de la ANFP, Pablo Milad, a quien muchos dirigentes y aficionados piden que deje su cargo. Sin embargo, todo indica que el ex timonel de Curicó Unido no renunciará, y ya hay un plan en marcha para asegurar su continuidad en Quilín.

❓Por qué Pablo Milad no dejará la ANFP

De acuerdo a información de Radio ADN , Milad no tiene intención de dimitir. La clave está en la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, un proceso que se encamina a ser ley y que permitirá reorganizar el mando.

En este nuevo esquema, Milad seguiría al frente de la ANFP, mientras que Jorge Yungue asumiría la presidencia de la Federación.

⚽ Cómo funcionará la separación de la ANFP y la Federación

Actualmente, la ANFP y la Federación comparten la misma orgánica, pero el cambio busca dar autonomía a cada institución.

ANFP : regulada por el Consejo de Presidentes.

: regulada por el Consejo de Presidentes. Federación de Fútbol de Chile: designada por el líder de la ANFP.

Con esto, se busca ordenar la estructura dirigencial y dar mayor independencia en la toma de decisiones, aunque Milad seguiría teniendo fuerte influencia.

🏟️ Qué impacto tendrá en el futuro del fútbol chileno

La gran incógnita es si estos ajustes lograrán mejorar la gestión tras años de fracasos deportivos. Mientras la Roja piensa en la próxima clasificatoria, las decisiones en Quilín marcarán el rumbo de los próximos años.

