La Roja no pudo con la potencia de Brasil y terminó cayendo por 3-0 en Río de Janeiro. Pese al resultado, Gabriel Suazo valoró el esfuerzo del equipo nacional, destacando la entrega de los más jóvenes y la necesidad de mirar hacia las próximas clasificatorias. El lateral formado en Colo Colo fue claro al señalar que el objetivo está en volver a un Mundial.

❓Qué dijo Gabriel Suazo tras la derrota con Brasil

Suazo reconoció que el escenario era complejo y que “sabíamos que Brasil presiona mucho, que le gusta jugar. Aun así, por momentos tuvimos la posesión y logramos mantenerlos en su campo”.

El capitán también remarcó que, con pocos días de trabajo, la Roja intentó instalar una idea de juego y eso es un punto positivo para el futuro.

😔 Frustración por el marcador, pero confianza en la Roja

El ex Colo Colo no ocultó su tristeza: “Me voy frustrado y triste por el 3-0, me hubiese gustado otro resultado”.

Sin embargo, Suazo fue categórico al respaldar a la nueva generación: “Confío en la camada de jugadores que tiene esta selección y con trabajo vamos a llevar a Chile donde debe estar”.

Suazo fue Capitán de La Roja. Photosport.

🏆 La meta de Chile: volver a un Mundial

Suazo dejó en claro el gran objetivo: “No queremos estar más afuera de un Mundial, pensamos en la siguiente clasificatoria”.

Además, expresó que, pese al resultado adverso, la selección intentó mostrar su idea futbolística y que con dedicación se podrán conseguir cosas importantes.

📲 Dónde saber más de la Selección Chilena

En Al Aire Libre podrás conocer todas las novedades de TODAS las Selecciones Chilenas.