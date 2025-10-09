El presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió al paso de las críticas de Nicolás Córdova, quien tras la eliminación de Chile en el Mundial Sub 20 señaló que: “Pedí un montón de cosas que no se hicieron o no se pudieron hacer”.

Milad golpeó la mesa y contradijo a Córdova, haciendo además un análisis del rendimiento mostrado por La Roja.

😱 Milad se defiende de los cuestionamientos de Córdova en el Mundial Sub 20

En diálogo con The Clinic, Pablo Milad respondió a Nicolás Córdova: “Me gustaría saber cuál (factor le faltó). Él me dijo que no fue lo que quiso decir, que era más de los clubes. Eso ya lo dirá públicamente, qué fue lo que nosotros no le dimos”.

“Tengo conciencia que dimos todo lo que pidieron, absolutamente todo. Incluso ocuparon un complejo que no hemos inaugurado antes, le dimos todo. Bajo esa mirada tengo la tranquilidad, mi directorio y yo, que dimos todo”, añadió.

Finalmente, habló de la capacidad de Nicolás Córdova de levantarse de este fracaso: “Nico es muy capaz de hacer esto y sobrepasar esta situación. Mejorar en muchos aspectos. Los jugadores le creen, confían en él, y eso es fundamental. Hay que seguir mejorando. Tenemos que trabajar en conjunto, tanto clubes, nosotros mismos y las políticas deportivas que a veces no están dentro de los clubes”.

