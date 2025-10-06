Han sido días difíciles para Nicolás Córdova. Cuando se esperaba que este mes fuera una fiesta para él y Chile en el Mundial Sub 20, casi todo ha sido críticas, debido a los deficientes resultados de La Roja en el torneo (un triunfo y dos derrotas), por el bajo nivel de juego del equipo, pero principalmente por la poca autocrítica del adiestrador.

Así las cosas, ahora llegó una nueva crítica para Córdova y desde los colegas, ya que el Colegio de Entrenadores se manifestó en contra de una de sus declaraciones durante la Copa del Mundo.

Colegio de Entrenadores se suma a las críticas contra Nicolás Córdova

En diálogo con RedGol, el presidente del Colegio de Entrenadores, Carlos Ramos, lamentó que Nicolás Córdova haya dicho que “valoren que hay un DT chileno que habla de fútbol y con argumentos”.

Ramos señaló: “Pienso que se equivoca. Alguien dijo por ahí, de manera muy cierta, que cuando te enojas, pierdes. Y es verdad”.

“Creo que entrar en conflictos de diálogo, con ese nivel de prepotencia no es grato para escucharlo. No es grato escuchar eso de un colega. El respeto debe estar por sobre todo”, añadió.

De todas formas, Carlos Ramos empatizó con Nicolás Córdova: “Es un momento difícil para él, se puede entender, pero un técnico no debe salirse de las casillas de esa forma. El discurso hiere a los demás colegas. De ahí parte todo, que haya un respeto hacia lo colectivo”.

