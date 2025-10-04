Chile se metió en octavos de final del Mundial Sub 20, y ya conoce a su adversario luego de la definición del Grupo C, esto considerando que La Roja fue segunda de su zona. Finalmente, el elenco dirigido por Nicolás Córdova deberá enfrentar a México en los octavos de la Copa del Mundo Sub 20 Chile 2025.

El elenco norteamericano logró vencer al invicto Marruecos esta jornada y se quedó con el segundo lugar del Grupo C con 5 puntos, por lo que se cruzará en el camino de La Rojita este martes 7 de octubre en Valparaíso.

🏆 ¿Cómo se determinó quién juega contra Chile en octavos del Mundial Sub 20?

Chile salió segundo del Grupo A del Mundial Sub 20 y debe enfrentar al segundo del Grupo C, que terminó siendo México.

Según el Reglamento oficial del Mundial Sub-20 Chile 2025 (Artículo 12 sobre configuración de las fases de eliminación directa), los emparejamientos de octavos se diseñan con base en posiciones predeterminadas y combinaciones posibles entre grupos.

Por ejemplo:

Los equipos que queden primeros pueden enfrentarse a terceros de determinados grupos.

Los segundos de cada grupo, en algunos escenarios fijos, podrían medirse entre sí o contra segundos de otros grupos.

Los terceros no tienen un cruce preasignado: dependiendo de qué terceros avancen, se configurarán cruces alternativos.

📅 Fechas clave del cuadro final del Mundial Sub 20 Chile

Octavos de final : del martes 7 al jueves 9 de octubre

: del martes 7 al jueves 9 de octubre Cuartos de final : 11 y 12 de octubre

: 11 y 12 de octubre Semifinales : 15 de octubre

: 15 de octubre Final: 19 de octubre

Tan pronto como se oficialicen todos los emparejamientos de octavos, en Al Aire Libre los daremos a conocer.