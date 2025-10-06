El desempeño de Chile en el Mundial Sub 20 no ha sido el mejor: La Roja sólo ha ganado uno de los tres partidos que ha disputado y su nivel de juego ha dejado dudas, pese a la férrea defensa de Nicolás Córdova y sus jugadores.

Así las cosas, un entrenador que supo ser cuartofinalista de una Copa del Mundo Sub 20 con la Selección Chilena, le puso gran presión al elenco de Córdova.

😱 DT cuartofinalista de un Mundial Sub 20 le exige a La Roja de Nico Córdova

Se trata de Mario Salas, quien en diálogo con El Mercurio, no se guardó nada a la hora de las exigencias: “Un Mundial Sub 20 no es parte de un proceso formativo, es un torneo para competir e ir a ganar”.

Salas llevó a Chile a la ronda de 8 mejores de la cita planetaria en Turquía 2013, en un elenco lleno de figuras como Nicolás Castillo, Ángelo Henríquez, Bryan Rabello, Igor Lichnovsky, Felipe Mora, entre otros.

Pese a que el Comandante logró armar un equipo temible, esa camada después no pudo ser el recambio adecuado para la Generación Dorada, situación que nos tiene (entre otros factores) lejos, hoy en día, de lugares competitivos en Sudamérica.

🔗 Para saber más de Chile en el Mundial Sub 20 debes acceder a Al Aire Libre.