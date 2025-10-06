Cambio de planes para La Roja Sub 20: La FIFA un nuevo horario para el esperado duelo de Chile vs México por los octavos de final del Mundial Sub 20, el que se jugará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparapiso.

El compromiso, que originalmente estaba fijado para las 16:00 horas, se trasladó a las 20:00 horas del martes, permitiendo que un número mayor de fanáticos puedan llegar al estadio y apoyar al equipo dirigido por Nicolás Córdova en su lucha por avanzar a cuartos de final.

⏰ ¿Por qué se modificó el horario del partido entre Chile y México?

Debido a que la Selección Chilena actúa como anfitriona del certamen. La idea es favorecer la asistencia de público en un horario más cómodo para los hinchas y fortalecer el ambiente del estadio en un duelo decisivo.

El cambio fue oficializado este sábado y comunicado a las delegaciones, confirmando que el duelo mantendrá la misma sede, sin modificaciones logísticas para los equipos ni para la transmisión televisiva.

🏟️ ¿Dónde y cuándo ver el Chile vs México Sub 20?

📅 Fecha: Martes 7 de octubre

Martes 7 de octubre 🕗 Hora: 20:00 (horario de Chile)

20:00 (horario de Chile) 🏟️ Estadio: Elías Figueroa Brander, Playa Ancha, Valparaíso

Elías Figueroa Brander, Playa Ancha, Valparaíso 📺 TV: Chilevisión y DirecTV

Chilevisión y DirecTV 📲 Streaming: MiCHV y DGO.

