Mientras la Federación Chilena de Fútbol analiza alternativas para el banco de la Selección Chilena, una voz autorizada se sumó al debate. Iván Zamorano, referente histórico de la Roja, rompió el silencio desde Europa y dio su candidato ideal para asumir el desafío más importante del fútbol chileno.

Sus declaraciones, entregadas a Canal 13, de inmediato llamaron la atención porque, en teoría, Nicolás Córodova debería ser el elegido por Pablo Milad y la directiva de la ANFP para asumir el próximo proceso Mundialista adulto.

❓ ¿Qué entrenador eligió Iván Zamorano para la Selección Chilena?

Sin titubear, Zamorano reveló el nombre: Manuel Pellegrini.

“Sería ideal que Manuel en algún momento pueda regresar a Chile y hacerse cargo de la Selección”, dijo el exgoleador del Real Madrid. Zamorano destacó la trayectoria del Ingeniero y su capacidad para competir al más alto nivel en Europa.

“Ha sido uno de los entrenadores más exitosos de nuestra historia. Lleva años en las mejores competiciones, tiene la experiencia, la madurez y la autoridad que la Roja necesita”, agregó. La declaración reavivó el debate sobre si Pellegrini aceptaría asumir el reto de dirigir a Chile en el futuro.

⚽ ¿Por qué Zamorano cree que Pellegrini es el indicado?

El exdelantero sostuvo que el DT del Real Betis representa un modelo de liderazgo moderno y exitoso. “Lo más importante es que siga creciendo en Europa, y en algún momento ese crecimiento lo traspase al fútbol chileno”, afirmó.

Para Bam-Bam, Pellegrini podría marcar un antes y un después si llegara a dirigir a la Roja, combinando su estilo táctico con el conocimiento del medio nacional.

🌍 Manuel Pellegrini y su contrato con el Betis

Actualmente, el técnico nacional tiene contrato con el Real Betis hasta 2026, pero en más de una ocasión ha reconocido su deseo de volver al país para aportar desde el banco. Por ahora no hay reuniones para una renovación en España y ahora, con el respaldo público de Zamorano, la idea de que Pellegrini asuma la banca de Chile volvió a tomar fuerza entre los hinchas.

