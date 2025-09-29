El Mundial Sub 20 se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, con partidos en; Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. El torneo reunirá a 24 selecciones juveniles que buscarán la gloria internacional.

Los equipos estarán distribuidos en seis grupos, y de ellos los 16 mejores avanzarán a los octavos de final, etapa donde comenzará la lucha directa por el título.

🗂️ Grupo C del Mundial Sub 20 de Chile 2025

El grupo B del Mundial Sub 20 de Chile está compuesto por Brasil, México, Marruecos y España.

Brasil

México

Marruecos

España

📅 Fixture del Grupo C del Mundial Sub 20 Chile 2025

El Grupo B del Mundial Sub 20 de Chile se disputará en Valparaíso y Santiago entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2025.

28/09 – 17:00 Marruecos vs España (Santiago)

28/09 – 20:00 Brasil vs México (Santiago)

01/10 – 17:00 España vs México (Santiago)

01/10 – 20:00 Brasil vs Marruecos (Santiago)

04/10 – 17:00 España vs Brasil (Santiago)

04/10 – 17:00 México vs Marruecos (Valparaíso)

⚽ Resultados Grupo C del Mundial Sub 20 Chile 2025

Marruecos 2-0 España

Brasil 2-2 México

España vs México

Brasil vs Marruecos

España vs Brasil

México vs Marruecos

México le robó un empate a Brasil / © Photosport

📊 Tabla Grupo C del Mundial Sub 20 Chile 2025