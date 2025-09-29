El Mundial Sub 20 se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, con partidos en; Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. El torneo reunirá a 24 selecciones juveniles que buscarán la gloria internacional.
Los equipos estarán distribuidos en seis grupos, y de ellos los 16 mejores avanzarán a los octavos de final, etapa donde comenzará la lucha directa por el título.
🗂️ Grupo C del Mundial Sub 20 de Chile 2025
El grupo B del Mundial Sub 20 de Chile está compuesto por Brasil, México, Marruecos y España.
- Brasil
- México
- Marruecos
- España
📅 Fixture del Grupo C del Mundial Sub 20 Chile 2025
El Grupo B del Mundial Sub 20 de Chile se disputará en Valparaíso y Santiago entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2025.
- 28/09 – 17:00 Marruecos vs España (Santiago)
- 28/09 – 20:00 Brasil vs México (Santiago)
- 01/10 – 17:00 España vs México (Santiago)
- 01/10 – 20:00 Brasil vs Marruecos (Santiago)
- 04/10 – 17:00 España vs Brasil (Santiago)
- 04/10 – 17:00 México vs Marruecos (Valparaíso)
⚽ Resultados Grupo C del Mundial Sub 20 Chile 2025
- Marruecos 2-0 España
- Brasil 2-2 México
- España vs México
- Brasil vs Marruecos
- España vs Brasil
- México vs Marruecos