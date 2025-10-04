El Estadio Nacional fue escenario de una situación inesperada. Mientras la Selección Chilena procesaba la derrota ante Egipto, los africanos festejaban convencidos de que tenían asegurado el pase a octavos de final del Mundial Sub 20.

Minutos después, la euforia se desvaneció: la FIFA confirmó que Chile avanzaba gracias al fair play, dejando claro que la clasificación estuvo más ajustada de lo que parecía.

📝 La reunión que casi cambia todo para La Roja Sub 20

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, detalló cómo los representantes egipcios buscaron en la FIFA un cambio que favoreciera a su equipo. “Ellos argumentaban que el puntaje estaba igual y querían definir quién avanzaba a su favor, aunque los criterios de desempate ya estaban claros”, explicó Correa.

La decisión final pasó por un análisis detallado de tarjetas amarillas y revisión de los datos oficiales de la FIFA. “El comisario nos confirmó que avanzábamos por el criterio de fair play. Fue un momento tenso, porque Egipto insistía en que su interpretación debía prevalecer”, añadió.

Finalmente el conjunto de Nicolás Córdova fue confirmado como uno de los clasificados a los octavos de final y los Faraones tendrán que ver si pueden clasificar como uno de los mejores terceros del certamen.