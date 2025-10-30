Pablo Milad reapareció públicamente este jueves. El presidente de la ANFP concedió una mediática entrevista a Juan Cristóbal Guarello, donde abordó diversos temas, uno de ellos, los fracasos de la selección chilena.

El mandamás del fútbol nacional tuvo palabras para el ciclo de Ricardo Gareca, quien estuvo lejos de las expectativas que había puestas sobre él, y terminó con La Roja fuera de su tercer Mundial de manera consecutiva.

Sin embargo, algo que sorprendió por parte del dirigente fue su confesión sobre la nominación de Arturo Vidal, quien no fue considerado por el ‘Tigre’ en un principio, pero que finalmente sumó minutos con el combinado nacional e incluso fue el capitán del equipo en el duelo frente a Argentina por las Clasificatorias.

😨 Milad reconoció interferencia para la nominación de Vidal en Chile

Si bien Pablo Milad aclaró que la dirigencia de la ANFP no tiene injerencia en las nóminas, sí reconoció que interfirió para que Ricardo Gareca conversara con el King.

“Le solicité a Gareca que hablara con Arturo Vidal, que era un referente histórico, para ver si solucionaban problemas y si quizá lo llamaba a La Roja. Lo hice por el ambiente que había en ese momento, pero solo para que conversaran”, dijo en la entrevista con Guarello en Radio Agricultura.

😮 El controversial acuerdo entre la ANFP y TNT Sports

Por otro lado, Pablo Milad fue consultado por el acuerdo entre la Federación de Fútbol de Chile y Warner, dueño de TNT Sports, donde se definió la creación de un nuevo torneo: la Copa de la Liga.

“Lo de los campeonatos ya lo teníamos hablado entre ellos. No fue una imposición de ellos, sino que una moneda de cambio. Era parte de la negociación, no estábamos en la lona. Nunca hubo pelea con TNT, solo falta de acuerdo. Jamás tuvimos mala relación con ellos”, afirmó.

“Fue una negociación buena. Tenemos todo canalizado de buena forma con TNT, por eso fue la firma, se llegó a acuerdo integral en todos los acuerdos. Se está resolviendo lo que prestaron ellos, nada más”, sentenció.

