Aníbal Mosa volvió al ruedo con declaraciones que remecen a la dirigencia del fútbol chileno. El presidente de Colo Colo criticó abiertamente la gestión de Pablo Milad al mando de la ANFP, apuntando al pobre rendimiento de las selecciones y la falta de un proyecto que represente a todos los clubes. Además, pidió que no se deje atado al próximo entrenador de La Roja antes de las elecciones del 2026.

Estas palabras abren un nuevo capítulo en la interna del fútbol chileno y anticipan meses de alta tensión en Quilín.

❓¿Por qué Aníbal Mosa pide la salida de Pablo Milad de la ANFP?

Mosa fue directo: la gestión de Pablo Milad no puede continuar más allá del ciclo actual. En entrevista con Radio Cooperativa, expresó que “los resultados hacen necesario oxigenar la ANFP”. Además, cuestionó que esta administración quiera dejar amarrado al próximo entrenador de la selección, algo que, a su juicio, debe ser decisión de una nueva mesa directiva.

El dirigente albo aseguró tener una buena opinión personal de Milad, pero dejó claro que en lo deportivo, el fútbol chileno ha sido el gran perdedor: “Cuando las selecciones no andan bien, pierde todo el fútbol chileno”, remató.

⚽ El golpe de Mosa al actual proyecto de la Roja

Para el presidente de Colo Colo, los últimos años han sido oscuros para las selecciones chilenas. La falta de presencia en mundiales, tanto a nivel adulto como juvenil, no solo afecta la imagen del país, sino también el desarrollo local: “Nuestra liga se deprime cuando no estamos en los mundiales”, afirmó.

🛑 “Que esta mesa no deje amarrado al próximo DT”

Una de las frases más contundentes de Mosa fue su rechazo a que la administración actual defina al nuevo seleccionador nacional: “El nuevo presidente debe elegir al cuerpo técnico, sería un error que lo eligiera esta administración”, advirtió. Según él, el próximo entrenador debiera llegar en junio de 2026, a tiempo para preparar las clasificatorias que comienzan en 2027.

🧩 ¿Separar la Federación y la Asociación? La propuesta de Mosa

Aníbal Mosa también planteó que se debe separar el trabajo de la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP. A su juicio, ambas tienen ritmos e intereses distintos, y no es sano que una interfiera en la otra. “Tenemos que buscar gente que se comprometa en el proyecto”, concluyó.