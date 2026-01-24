Chile vive días de reflexión después de la eliminación de La Roja del Mundial 2026. La ANFP debe decidir quién tomará las riendas del equipo, mientras en las redes y medios surge un nombre con trayectoria y ruido táctico en el continente. Debido a la continuidad casi obligada de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena y a la nula competición oficial hasta año y medio más, parece que a nadie le preocupa la preparación de la última selección en el pasado camino clasificatorio.

Ante este escenario de acomodo económico y la disposición del propio Córdova, incluso tras el nulo fútbol mostrado en la adulta y el papelón de las “métricas” en el Mundial Sub 20. Es bueno que aparezcan nombres de entrenadores que sí han ganado títulos y no tienen como defensa el gran espectro de exfutbolistas en paneles deportivos.

⚽ Jorge Fossati y su posible llegada que complicaría a Nicolás Córdova

Jorge Fossati, entrenador uruguayo de amplia trayectoria, salió a hablar sobre su interés de dirigir a la selección chilena, encendiendo el debate sobre si su perfil puede ser la competencia que Nicolás Córdova necesita para consolidarse en La Roja.

En conversación con Radio ADN, Fossati fue claro al señalar que “le gustaría asumir en Chile en el momento adecuado“, aunque prefirió no entrar en especulaciones mientras no se defina la situación del actual interino. Con experiencia en Eliminatorias y mandos técnicos en Sudamérica, su nombre recupera fuerza en terreno nacional y plantea un contraste de estilo con Córdova, que ha tenido críticas tácticas por parte de especialistas del fútbol chileno.

📊 Experiencia vs Continuidad: lo que aporta Fossati al debate en Chile

Fossati ha dirigido clubes y selecciones importantes de Sudamérica, con un perfil táctico que muchos analistas consideran más experimentado en escenarios decisivos que el de Córdova. El uruguayo lleva años en el circuito continental, con Liga de Quito ganó la Copa Sudamericana y la Recopa en el 2009.

Su paso por la selecciones; uruguaya, catarí y peruana, además de múltiples equipos de primera división, le da un bagaje que genera expectativa en sectores del periodismo y aficionados, quienes piden una propuesta más definida para La Roja.

📲 Nicolas Córdova y sus mejores frases en la entrevista oficial ante FIFA 🫡🆑



🎙️Revisa esta y más declaraciones en todas las plataformas oficiales de FIFA#VamosLaRojaSub20#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/N9eF8bgQBa — Selección Chilena (@LaRoja) September 30, 2025

🔄 El futuro de La Roja y la decisión que toma la ANFP

La ANFP todavía no oficializa al próximo director técnico de La Roja tras la eliminación del Mundial. Córdova seguirá como interino en los amistosos programados, pero la aparición de Fossati como opción fuerte pone presión en la mesa directiva.

Esta situación obliga a la federación a evaluar no solo perfiles técnicos, sino también criterios de estilo de juego, resultados y proyección internacional, claves para un proceso largo rumbo a futuras competencias.