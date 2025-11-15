Chile se impuso por 0-2 ante Rusia en Sochi y la victoria dejó algo más que goles. Nicolás Córdova volvió a tomar el micrófono, pero esta vez no para tratar de ignorante al medio, sino que reafirmó con tono firme lo que piensa de su equipo: se ganó con justicia y se jugó bien.

El DT no dudó en destacar el orden táctico, especialmente en defensa, como uno de los puntos altos de una Roja que sigue buscando su identidad en este nuevo ciclo.

🎤 Ganó y trató a todos de ignorantes

Nicolás Córdova fue más duro con la prensa que con el rival

📰 Lo que dijo y cómo se puso el traje de incomprendido

📲 https://t.co/r5ZoADOSGI pic.twitter.com/geUp4K5z3g — Al Aire Libre (@alairelibrecl) November 15, 2025

🛡️ Defensa, presión y efectividad: el punto más alto para Córdova

“Estuvimos organizados y agresivos”, dijo sin titubear. Nicolás Córdova puso la lupa en el trabajo defensivo, pero también en la forma en que Chile presionó por dentro y recuperó balones claves. La Selección Chilena logró anotar dos veces gracias a acciones bien construidas, una de Gonzalo Tapia y otra de Ben Brereton.

Y según el propio entrenador, fue ese equilibrio el que marcó la diferencia.

⚖️ “Merecimos ganar”: la frase que dejó Nicolás Córdova

“El partido fue parejo, con llegadas, pero hicimos un buen partido para merecer esta victoria”, afirmó Córdova con tono categórico. A pesar del trámite disputado, el DT no dejó margen a la interpretación: el resultado fue justo y responde al trabajo táctico planteado por su cuerpo técnico.

🇷🇺 Rusia no era cualquier rival, según Nicolás Córdova

Pese a estar sancionados por FIFA, Córdova reconoció la calidad de la Selección rusa: “Tienen jugadores de buen nivel y gran pie, nos costó iniciar el partido por su velocidad”. Más allá del contexto político o federativo, para el DT chileno, el nivel del rival fue alto, lo que le da aún más valor a la victoria obtenida en suelo europeo.