No hay mal que dure 100 años dice un reconocido dicho y así lo dejó en claro Chile este sábado al lograr un preciado triunfo sobre Rusia en un amistoso internacional sin nada en juego, pero que igualmente marcó un verdadero hito a favor de la escuadra nacional que dirige de forma interina Nicolás Córdova.

Con el 2-0 conseguido sobre los rusos en Sochi, con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, La Roja de Córdova encadenó su segunda victoria y además pudo poner fin a un extenso invicto que arrastraba la escuadra europea desde 2022.

✅ Chile le sacó la sonrisa a Rusia después de tres años

Luego de ser excluida por la FIFA de competencias internacionales previo al Mundial de Qatar, Rusia se dedicó a jugar amistosos ante exóticas selecciones como Kirguistán, Tayikistán, Kenia y Brunéi, entre otras, alcanzando un extenso invicto que perduró desde septiembre de 2022 hasta esta jornada.

Fueron 23 encuentros en los que entre 15 triunfos y 8 empates Rusia no caía desde hace dos años, pero dicha imbatibilidad fue derribada por Chile en el estadio Fisht de Sochi en un encuentro que los dirigidos por Córdova fueron de menos a más.

Por su parte, Chile encadenó tres partidos sin perder. La escuadra nacional cerró su amarga participación en las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con un empate ante Uruguay, mientras que en octubre pasado venció a Perú en un amistoso en La Florida y sumó este triunfo en tierras rusias, todo previo al último partido que jugará este 2025, otro encuentro amistoso ante la Bicolor que se llevará a cabo este martes 18 de noviembre en el mismo estadio Fisht.

Córdova sonríe y la selección va maquillando un cierre de año para el olvido luego de haber quedado fuera de su tercer Mundial consecutivo, por lo que se espera que estos resultados sean un impulso para empezar un proceso con aires frescos y confianza de enderezar el camino hacia la Copa América de 2028 y la Copa del Mundo de 2030.