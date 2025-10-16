El Mundial sub 20 está llegando a su cierre confirmada la gran final que disputarán Argentina y la sorpresiva Marruecos, un certamen que trajo la fiesta del fútbol a nuestro país pero que lamentablemente no fue favorable para la anfitriona selección chilena, además de dejar en una mala posición a quien se hizo cargo del equipo, Nicolás Córdova.

El trabajo de Córdova como DT de la sub 20 estuvo constantemente rodeado de críticas por el rendimiento que mostró el equipo nacional hasta su eliminación en octavos de final y las evaluaciones que hizo el propio técnico con sus famosas métricas, por lo que no es de extrañar que sigan apareciendo hasta hoy dardos y bien potentes contra su labor.

🤐 Un ex conocedor de la sub 20 liquida a Nico Córdova y su trabajo

Felipe Fuenzalida trabajó durante 8 años como psicólogo de las distintas categorías de la selección chilena, incluso pudo asistir a Juegos Olímpicos y dijo presente en cuatro Copas del Mundo, pero su labor tuvo un final tan abrupto como sorpresivo por diferencias precisamente con Nicolás Córdova, quien actualmente se desempeña como jefe de las selecciones formativas y cumplió el rol de entrenador de la sub 20 en el presente Mundial.

Por ello, es que Fuenzalida se tomó el derecho a analizar el trabajo de Córdova con La Rojita en este torneo y no se guardó nada a la hora de apuntar a las falencias y errores cometidos por el técnico nacional. “En el fondo hay una rigidez, una forma muy obtusa de trabajar, hay mucho ostracismo también y, sobre todo hermetismo. También mucha arrogancia en términos de creer que se tiene la fórmula mágica, que es la única manera para aproximarnos al alto rendimiento”, lanzó el psicólogo deportivo en entrevista con La Tercera.

“Córdova es una persona que no escucha, que tiene una única visión sobre las cosas, que cree que lo que él plantea es la verdad absoluta, y además se rodea de gente sin experiencia. Eso también tiene mucha gravedad, porque cuando uno arma un equipo de trabajo debe tener contrapartes que te puedan rebatir, discutir o proponer ideas distintas. Pero si tú revisas la configuración del cuerpo técnico de Córdova, es gente que no tiene experiencia en mega eventos”, añadió Fuenzalida sobre las decisiones que le han pasado la cuenta al entrenador.

Córdova solo rescató una victoria con Chile en el Mundial/ © Photosport

🔳 La “rigidez cognitiva” que le pasa la cuenta a Córdova

En la misma línea, Felipe Fuenzalida criticó el tipo de liderazgo que sostiene Nicolás Córdova en su trabajo en este proceso. “Él promueve e incentiva equipos de trabajo donde no hay circulación de ideas, donde no se pueden contrastar las opiniones, y simplemente todos tienen que alinearse con él, porque es un liderazgo muy autoritario, poco colaborativo y hoy en el deporte de élite es clave el liderazgo colaborativo”, expresó.

“El (Córdova) en momentos estresores, como en la toma de decisiones durante los partidos, se paraliza, y la calidad de esa toma de decisiones es deficitaria. Como está excesivamente tenso, no es capaz de reflexionar. En uno de los goles de México pude la tarjeta verde, cuando por reglamento todos los goles son revisados. Entonces, no es necesario quemar una tarjeta en eso. Seguramente él sabía el reglamento, pero esa situación estresora lo desborda y comete errores básicos, que habla de su rigidez cognitiva, de poder tomar decisiones lógicas“, sentenció Fuenzalida al respecto, dejando una crítica más y bastante potente respecto a lo realizado por el DT de la sub 20 en una ingrata participación mundialista, a la que se le pudo haber sacado mucho más provecho.