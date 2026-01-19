La Selección Chilena vive uno de sus momentos más críticos en los últimos años, tras la eliminación de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica de 2026. Sin embargo, la atención ahora está puesta en cómo se estructurará el camino hacia la clasificación al Mundial 2030, un proceso que podría tener sorpresas y novedades para La Roja y todo el fútbol sudamericano.

Pese a que aún no hay fechas definidas, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, adelantó detalles clave de cómo se jugarían esas clasificatorias y qué escenarios se discuten en el continente. La expectativa crece en Chile, donde el fanatismo por volver a una Copa del Mundo está más vivo que nunca.

🟥 El formato de Eliminatorias y la ilusión de clasificación de Chile

Las palabras que mueven la opinión en el fútbol chileno hoy son “formato”, “clasificación” y “Eliminatorias Sudamericanas”. Y cada una está ligada a la ruta de La Roja hacia 2030.

Según Pablo Milad, a La Tercera, el plan que predomina sigue siendo el sistema tradicional de todos contra todos, donde cada selección sudamericana jugará 18 partidos entre sí. Este formato ya es familiar para los hinchas de Chile y suele brindar una competencia intensa a lo largo de casi dos años.



No obstante, existe una idea en análisis para que los ocho primeros equipos clasifiquen, aunque Milad aclaró que aún no hay nada oficial. El debate está encendido entre dirigentes y técnicos, porque cambiar la estructura impacta directamente las posibilidades de todos, incluida La Roja.

🌎 Fechas tentativas y proyecciones del calendario oficial

Aunque la ANFP aún no tiene un calendario sellado, Milad aseguró que la fase de Eliminatorias podría arrancar entre marzo y junio de 2027. Esto deja espacio para que selecciones, clubes y entrenadores planifiquen con más claridad, pero también mantiene el suspenso entre los fanáticos que esperan ver a Chile de vuelta en la pelea por un cupo mundialista.

Los detalles de partidos, paradas FIFA y logística todavía dependen de la CONMEBOL y FIFA. Pero el fútbol chileno ya comienza a alinear recursos y estrategias pensando en la gira clasificatoria que definirá el sueño mundialista de 4 años más.

¡Amistosos Internacionales confirmados para #LaRoja 🇨🇱!



Como parte de la Fecha FIFA de marzo, la Selección Chilena se medirá ante Cabo Verde 🇨🇻 y Nueva Zelanda 🇳🇿 en Auckland 📍#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/VbA28pONDQ — Selección Chilena (@LaRoja) January 19, 2026

✈️ Proyecto con la UEFA y un cruce histórico entre selecciones

Una de las ideas que más ha llamado la atención en el fútbol sudamericano es un posible acuerdo con la UEFA para jugar una especie de Nations League entre selecciones de ambos continentes.

Milad explicó que esta iniciativa, que estaría pensada para 2030 o 2031, permitiría enfrentar equipos sudamericanos con europeos en un formato de competencia regular. Sin embargo, el timonel chileno fue claro en señalar que aún no es oficial y que está en etapa de análisis entre confederaciones.

Este tipo de participación no reemplaza las Eliminatorias, pero sí abre un panorama distinto para medir fuerzas antes de llegar al Mundial.