Chile deja atrás un pésimo año en el que quedó fuera del Mundial e inicia un 2026 triste, en el que solo tendrá que jugar por el honor y tiene gran incertidumbre sobre quién será su próximo director técnico.

El elenco de Nicolás Córdova tiene algunos amistosos pactados para ser sparring de elencos que sí estarán en la Copa del Mundo, lo que hace más tortuoso el camino no solo para los jugadores, sino que sobre todo para los hinchas del Equipo de Todos.

🥺 La Roja en 2026: sin Mundial y sin DT

Lo peor es que es el tercer proceso consecutivo en que Chile no va al Mundial. Además, la cita planetaria de 2026 es una versión extendida de la que se jugaba hasta Qatar 2022, ya que ahora la disputan 48 países.

Es por eso que se ven equipos como Haití, Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán, entre otros, que evidentemente están un peldaño por debajo de nuestro fútbol. No obstante, la dificultad de las Clasificatorias Sudamericana y, principalmente, el paupérrimo desempeño del equipo bajo el mando de Ricardo Gareca provocan que nuestros jugadores vean por televisión a elencos inferiores.

Además, La Roja está sin DT: y con esto no se trata de menospreciar el buen trabajo que está haciendo como interino Nicolás Córdova, sino que de consignar que no hay una definición por parte de la ANFP, porque no han ratificado a Córdova como el estratega con el que buscarán construir un proyecto nuevo, pero tampoco han ido por otro nombre, por lo que la incertidumbre es total.

Las opciones que han sonado son las de Gustavo Álvarez y Eduardo Domínguez, aunque no ha habido nada concreto con ninguno de los dos nombres.

📋 Los partidos confirmados de La Roja en 2026

Chile tiene dos partidos amistosos confirmados para 2026: el primero de ellos será en marzo ante el mundialista Cabo Verde en el marco de FIFA Series en Nueva Zelanda.

Tras la Copa del Mundo enfrentará a uno de los anfitriones: Estados Unidos será el segundo contrincante de la escuadra que aún dirige Nicolás Córdova, compromiso que se llevará a cabo en septiembre.