La selección chilena atraviesa un momento de definiciones. Considerando que no participará en el Mundial, el 2026 asoma como un año de reestructuración. Después de fracaso absoluto en últimas Eliminatorias 2026 bajo el mando de Ricardo Gareca, La Roja requiere un rumbo claro que combine continuidad técnica con renovación generacional.

La ANFP enfrenta una presión múltiple, puesto que no solo necesita estabilizar la banca adulta, sino que también requiere desarrollar las selecciones menores para encontrar jugadores que puedan servir para el recambio.

El proceso post Gareca ha sido caótico con resultados mixtos en amistosos internacionales que no lograron generar confianza sobre el rumbo competitivo. Los cuestionamientos técnicos se acumulan considerando el desempeño pobre de selecciones juveniles en torneos continentales y mundiales recientes. Sin embargo, en Quilín priorizan la estabilidad institucional ante elecciones directivas programadas para noviembre 2026, evitando compromisos contractuales largos que limiten a la próxima administración.

Según reveló el periodista de DSports, Marco Escobar, Nicolás Córdova continuará como director técnico interino de selección chilena adulta durante todo 2026. La ANFP decidió mantenerlo al mando ante la ausencia de candidatos firmes y las elecciones directivas en noviembre.

Córdova asumió la banca tras salida de Ricardo Gareca en el cierre de las Eliminatorias 2026, cuando ya no había opciones matemáticas de clasificación. Pese a las críticas por resultados en selecciones menores (Mundial Sub20 incluido), su continuidad responde al pragmatismo institucional del ente rector presidido por Pablo Milad.

🏃 Se confirman cambios en las series menores de La Roja

Por otro lado, el comunicador también reveló algunos cambios en las series menores de la selección chilena. Esto porque Jaime Rubilar, ex técnico Sub16 de la Universidad Católica, se incorporará a selección chilena Sub15.

Rubilar llega con experiencia exitosa en formativas en los cruzados, donde trabajó en el desarrolló de jugadores. Su incorporación responde a la necesidad de fortalecer la base de futbolistas nacionales considerando el pobre rendimiento reciente de las selecciones menores en los torneos en los que han participado.

