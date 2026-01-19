La Selección Chilena tendrá una nueva oportunidad para volver al mapa competitivo. Sin Mundial por delante y con un proceso aún en reconstrucción, cada fecha FIFA se transforma en un espacio clave para medir avances reales, más allá del discurso.

Marzo marcará ese regreso y es que la FIFA oficializó un torneo internacional que sacará a La Roja de la zona de confort y la enfrentará a selecciones con presente mundialista, en un contexto pensado para competir y no solo cumplir con el calendario.

Chile llegará a esta ventana con una exigencia implícita: mostrar respuestas en la cancha. No se trata de resultados aislados, sino de señales futbolísticas que permitan sostener un proyecto que sigue bajo evaluación permanente.

💥FIFA announces line-up for expanded FIFA Series 2026™



⚽️Forty-eight national teams from all six FIFA confederations set to compete, representing almost a quarter of global football community

⚽️Eleven FIFA Member Associations to host 12 groups engaging both men’s and women’s… pic.twitter.com/PTiwPRn7qN — FIFA Media (@fifamedia) January 19, 2026

⚽ La Roja vuelve a escena con un calendario que exige respuestas

El FIFA Series 2026 aparece como una plataforma de competencia internacional que reúne a selecciones de distintas confederaciones durante las fechas de marzo.

El grupo asignado en el que estará La Roja tendrá como sede Nueva Zelanda, selección ya clasificada al Mundial 2026 y que será local en este mini torneo. A ellos se suman Cabo Verde, otro combinado con boleto asegurado a la cita planetaria, y Finlandia, representante europeo con un perfil táctico definido.

🌍 Los grupos del FIFA Series 2026: así quedó el mapa del torneo

El certamen estará compuesto por doce grupos de cuatro selecciones, distribuidos en distintas sedes alrededor del mundo. En la categoría masculina, estos son algunos de los grupos confirmados:

Australia (anfitrión), Camerún, China y Curazao.

Azerbaiyán (anfitrión), Omán, Sierra Leona y Santa Lucía.

Indonesia (anfitrión), Bulgaria, Islas Salomón y San Cristóbal y Nieves.

Kazajistán (anfitrión), Comoras, Kuwait y Namibia.

Cabo Verde, Chile, Finlandia y Nueva Zelanda (anfitrión).

Puerto Rico (anfitrión), Guam, Samoa Estadounidense e Islas Vírgenes EE.UU.

Ruanda (anfitrión), Estonia, Granada y Kenia.

Uzbekistán (anfitrión), Gabón, Trinidad y Tobago y Venezuela.

¡Amistosos Internacionales confirmados para #LaRoja 🇨🇱!



Como parte de la Fecha FIFA de marzo, la Selección Chilena se medirá ante Cabo Verde 🇨🇻 y Nueva Zelanda 🇳🇿 en Auckland 📍#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/VbA28pONDQ — Selección Chilena (@LaRoja) January 19, 2026

🔍 Una vitrina que deja mensajes más allá del resultado

Más allá del formato, el valor del torneo está en la exposición y en tener una competición, pese a no participar del Mundial. Chile enfrentará estilos distintos, contextos adversos y selecciones que llegan con continuidad competitiva.

Las fechas y horarios definitivos serán comunicados por FIFA en los próximos días. Lo claro es que La Roja vuelve a jugar y, esta vez, cada partido será un nuevo objetivo para el equipo de Nicolás Córdova.