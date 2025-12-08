La selección chilena continúa la búsqueda de su entrenador. Tras un 2025 que estuvo marcado por el fracaso en las Clasificatorias, el cual dejó a La Roja sin su tercer Mundial de manera consecutiva, la Federación de Fútbol de Chile decidió poner fin al ciclo de Ricardo Gareca.

El encargado de asumir el desafío de manera interina fue Nicolás Córdova, quien estuvo al mando en el cierre de las Eliminatorias y también comandó al equipo en sus últimos partidos amistosos del año.

Sin embargo, él no seguirá en la dirección técnica del combinado nacional, por lo que la ANFP sigue buscando DT. El principal candidato, Manuel Pellegrini, extendió su vínculo con el Betis y complicó el deseo del equipo de todos. Por ello, en las últimas horas fue el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, quien abordó esta situación.

🇨🇱 Pablo Milad no tiene fecha para encontrar al nuevo DT de Chile

En la antesala de la Gala Cracks, donde se premiará a los mejores jugadores del año, el mandamás de la Federación de Fútbol de Chile fue consultado por la fecha en que pueda ser anunciado el nuevo entrenador de La Roja, sin embargo, evitó jugársela con un mes en específico.

“No puedo especificar la fecha porque depende de las posibilidades que tenemos de técnico. Eso lo está viendo Felipe (Correa), está analizando a distintos tipos de entrenadores en base a las características que tiene nuestro equipo”, confesó.

En ese sentido, Milad hizo una potente autocrítica respecto al equipo nacional. “No tenemos grandes figuras a nivel mundial, sino que tenemos que mejorar la parte colectiva que es fundamental para los resultados y eso se vio en los últimos dos partidos amistosos”, indicó.

⚽ Pablo Milad valoró que haya más fútbol en el 2026

Por otro lado, Milad anticipó lo que vendrá el 2026 y destacó que haya más partidos en nuestro país, considerando que además del Campeonato Nacional y la Copa Chile, los equipos de Primera División también jugarán la nueva Copa de la Liga.

“Después de llegar a acuerdos en las controversias históricas que había con TNT, hoy tenemos una sinergía y eso mejora mucho el espectáculo y mejora también las condiciones”, dijo en primer lugar.

“Hay requerimientos que estamos trabajando el conjunto para que la gente disfrute más de los partidos, tenga más opciones de ver a sus equipos y lo siga en las buenas y en las malas, porque acá no solo hay vencedores, sino que también hay personas que no han podido cumplir sus objetivos y un saludo muy cordial a ellos también. Ánimo a los jugadores, técnicos, dirigentes e hinchas, porque vimos mucha pena en muchos partidos y también mucha alegría. Que es lo lindo del fútbol”, concluyó.

