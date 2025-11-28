Estas últimas semanas e incluso meses giraron en torno a qué sucedería con el futuro de Manuel Pellegrini al no tener claro su futuro en Real Betis y ser tentado fuertemente para por fin volver a Chile a dirigir a La Roja, sin embargo, el panorama se aclaró este viernes con el episodio final de esta novela, y es que el Ingeniero oficialmente renovó con el elenco español y le dio así un portazo definitivo a la ANFP, al menos por ahora.

Aunque hubo declaraciones del propio Pellegrini y desde el presidente de la ANFP, Pablo Milad sobre la posibilidad que viniese a tomar el buque del seleccionado nacional, esta jornada Betis aterrizó al mandamás del fútbol chileno al anunciar que el estratega chileno seguirá al mando de los verdiblancos por al menos todo el 2026.

📣 OFICIAL | @Ing_Pellegrini extiende su contrato con el #RealBetis 💚



¡Enhorabuena, míster! 👏 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 28, 2025

🤝 Pellegrini acuerda con Betis su renovación hasta 2027

Y aunque parecía que había obstáculos importantes en la continuidad de Pellegrini en Betis, puesto que desde España dieron a entender constantemente que había diferencias en los términos de un nuevo contrato entre las partes, todo se despejó a favor del experimentado DT como del club andaluz.

A través de un comunicado, Betis detalló que: “El Real Betis Balompié y Manuel Pellegrini han ampliado su vinculación por una temporada más. De esta manera, el entrenador chileno dirigirá al equipo bético hasta junio de 2027“.

“Entre sus hitos, Manuel Pellegrini se ha convertido en el entrenador con más partidos al frente del equipo en Primera División y en Europa, además de poseer el récord de más victorias al frente del Real Betis”, añaden los verdiblancos para resaltar la importancia de retener al Ingeniero.

⚽ La satisfacción de Pellegrini por aclarar su futuro

Así mismo, el propio Pellegrini entregó sus primeras sensaciones por poder aclarar el panorama junto a Betis. “Han sido seis años maravillosos. He sentido día a día el cariño de la hinchada y hemos podido desarrollar un trabajo internamente con la parte directiva, técnica y los jugadores que ha permitido a Betis disputar competencias europeas”.

“Seguimos siempre con la ilusión de seguir creciendo porque esta hinchada se lo merece”, añadió Manuel Pellegrini sobre este nuevo paso junto al club.

𝕄𝕒𝕟𝕦𝕖𝕝 𝕃𝕦𝕚𝕤 ℙ𝕖𝕝𝕝𝕖𝕘𝕣𝕚𝕟𝕚 ℝ𝕚𝕡𝕒𝕞𝕠𝕟𝕥𝕚. pic.twitter.com/swZsP9g61i — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 28, 2025

🇨🇱 ¿Quién será el DT de Chile a partir de 2026?

Con esta decisión de Pellegrini de mantenerse en el fútbol español, queda la incógnita sobre quién asumirá como entrenador de la selección chilena a partir de 2026.

En el último tiempo no han sonado nuevos nombres como alternativa para tomar el puesto, por lo que Nicolás Córdova asoma como la principal carta para sostener su interinato en La Roja hasta que aparezca una opción que convenza a las autoridades del fútbol chileno.