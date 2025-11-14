Ya van varios meses en los que se viene hablando de Manuel Pellegrini y si su destino es permanecer en Europa junto a Real Betis o finalmente dar el paso y tomar la dirección técnica de la selección chilena, posibilidad que se ha ido alimentando con distintas opiniones y rumores de cara al 2026, donde la escuadra nacional deberá iniciar un nuevo proceso para la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

Pellegrini tampoco ha evadido este último tiempo la posibilidad de ser el sucesor de Ricardo Gareca en La Roja, pero también ha especificado su enfoque en los desafíos con Real Betis. Ahora, desde España avisaron que el Ingeniero tendrá otra reunión que puede ser clave para ir definiendo su futuro con el elenco andaluz, con quien tiene contrato vigente hasta mediados del próximo año.

⚽ El decisivo paso que pueden dar Manuel Pellegrini y Real Betis

Otra cosa que es cierta es que este último tiempo tanto de Betis como de parte del propio Pellegrini se han encargado de mantener estancadas las negociaciones por su renovación, esto debido a algunas diferencias en los términos de ambos por llegar a un acuerdo.

Ahora, el portal español Estadio Deportivo reveló que el club bético tendrá una nueva reunión con el DT chileno para discutir lo que venga por delante, aprovechando esta fecha FIFA de noviembre que tendrá detenidas las competiciones europeas.

“Para estos días, durante el paréntesis internacional, se ha programado una reunión con la intención de avanzar en el encaje entre la posición y las propuestas del club y las del técnico chileno y su agencia de presentación. Se deben acercar posturas en los asuntos más importantes, tanto en el deportivo como el económico, donde las percepciones son diferentes en distintos apartados”, detalla el citado medio.

Pellegrini deberá dialogar con la directiva de Betis por su futuro/ © IMAGO

✍️ ¿Qué se interpone en la renovación de Pellegrini en Betis?

Tal como suele ocurrir en casos de renovación en clubes, la piedra de tope que está teniendo la continuidad de Pellegrini en Betis tiene que ver con este punto

Y es que de acuerdo a lo que se ha sabido en los últimos meses, el Ingeniero pretende alargar su estadía en el elenco español por dos temporadas más, mientras que desde la institución le ofrecen solo 1 año de extensión, además de rebajar sus pretensiones salariales en un nuevo contrato.