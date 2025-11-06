Manuel Pellegrini vuelve a sacudir el ambiente futbolero en Chile con una reveladora declaración que llegó justo cuando su futuro en Europa entra en terreno desconocido. En conversación con L’Equipe, el técnico nacional no escondió su gran anhelo: “Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”.

A los 72 años, el Ingeniero se mantiene firme al mando del Real Betis, pero su vínculo termina en junio de 2026. Y aunque asegura estar plenamente enfocado en el presente del club español, sus palabras nuevamente ilusionan al hincha chileno de cara al próximo ciclo mundialista.

⚽ El deseo de Pellegrini con La Roja vuelve a escena

No es la primera vez que Pellegrini deja entrever su interés por dirigir a la Selección Chilena, pero esta confesión tiene un sabor especial: llega justo cuando La Roja atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, con dudas sobre quién será el próximo DT y un proceso mundialista que fue un rotundo fracaso.

“Me gustaría definir lo antes posible mi futuro, pero no solo depende de mí”, afirmó el DT, respondiendo a la prensa, donde ya comienzan a aparecer rumores sobre lo que podría ser su última gran aventura como técnico.

📝 ¿Se abre un nuevo camino para Chile?

Mientras en Juan Pinto Durán todavía buscan a quien le devuelva la estabilidad a la selección, las palabras de Pellegrini parecen caer como una señal oportuna.

El Ingeniero no solo tiene experiencia de sobra, sino también un prestigio internacional que despierta respeto en cualquier cancha del planeta.