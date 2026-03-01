Betis de Manuel Pellegrini no pudo aguantar el resultado y terminó igualando 2-2 ante Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. El elenco albiverde estuvo en ventaja durante gran parte del partido, sin embargo, no consiguió mantener el marcador a su favor y dejó escapar el triunfo en el Estadio La Cartuja.

Uno de los protagonistas fue el Maravilla, quien fue desde la partida y anotó el primer gol del elenco blanquirrojo, el cual terminó siendo clave para que su equipo rescatara un empate en condición de visitante.

Alexis Sánchez fue clave en Sevilla

Betis fue el primero en golpear, luego de un ataque por el sector izquierdo que tuvo una buena reacción del portero y la defensa sevillana. Sin embargo, Antony capturó un rebote en el área y con una chilena consiguió poner en ventaja al equipo de Manuel Pellegrini a los 16 minutos de la primera mitad.

Antes del término de la primera mitad los béticos aumentaron las cifras. Ezzalzouli apareció por el centro del campo y envió una asistencia perfecta para Álvaro Fidalgo, quien picó en profundidad y definió de gran forma ante la salida del portero para marcar el 2-0 a los 37 minutos.

Sin embargo, ya en el complemento y cuando la victoria de los albiverdes parecía estar encaminada, Oso envió un balón al área, el cual fue conectado de gran manera por Alexis Sánchez, quien con su cabeza anotó el empate y puso el suspenso en La Cartuja a los 62 minutos.

Y ya sobre el final, tras una serie de rebotes, Sow asistió a Isaac Romero, quien sacó un tremendo zurdazo de primera para decretar el empate a los 84 minutos del partido.

¡PALOMITA ESPECTACULAR DE ALEXIS PARA EL GOLAZO DE SEVILLA! 🔥⚽🇨🇱



El chileno tiró una diagonal notable y conectó de cabeza para anotar el descuento ante Betis, y ahora el elenco de los chilenos cae por 2-1 ante el cuadro de Pellegrini en La Liga. pic.twitter.com/LZxSTOooBx — ESPN Chile (@ESPNChile) March 1, 2026

Alexis Sánchez amargó récord de Manuel Pellegrini

En Betis la amargura fue por partida doble. Y es que además de dejar escapar el triunfo que les permitía recortar la distancia con el Villarreal en la tabla de posiciones de La Liga, Sevilla amargó el récord que buscaba Manuel Pellegrini.

De vencer esta tarde, los béticos conseguirían su tercera victoria de manera consecutiva sobre su clásico rival, algo que nunca ha logrado en la historia. Sin embargo, Alexis Sánchez y sus compañeros le impidieron al Ingeniero conseguir dicha marca.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con lo que ocurra con Alexis Sánchez, Gabriel Suazo, Manuel Pellegrini y el resto de chilenos en el mundo.











