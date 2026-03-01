Este domingo 1 de marzo a las 14:30 horas de Chile, el mítico Estadio Benito Villamarín será el epicentro del fútbol español: Real Betis recibe al Sevilla en el Gran Derbi sevillano de la jornada 26 de la LaLiga 2025/26, en una nueva edición del clásico andaluz más apasionante del fútbol europeo.

Los Verdiblancos del técnico chileno Manuel Pellegrini llegan como anfitriones en el 5.° puesto con 42 puntos (11 victorias, 9 empates y 5 derrotas). Su último resultado fue un empate 1-1 ante el Rayo Vallecano, aunque su racha reciente es positiva con 3 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 partidos. El inglés Pablo Fornals es el gran hombre de Pellegrini, autor del gol decisivo en el derbi de ida ganado 0-2 en el Sánchez-Pizjuán. Los Verdiblancos también contarán con el colombiano Cucho Hernández como referente ofensivo, mientras que Isco sigue siendo baja importante.

El Sevilla del técnico Matías Almeyda llega en la 12.ª posición con 29 puntos (8 victorias, 5 empates y 12 derrotas), pero con el viento de cola tras ganar en la jornada anterior. Los hispalenses contarán con el chileno Alexis Sánchez, quien calentó el ambiente del derbi el año pasado con mensajes a la hinchada verdiblanca, y con el también chileno Gabriel Suazo en el lateral izquierdo. El historial habla claro: en los últimos 3 derbis en todas las competiciones, el Betis ganó los 3, incluyendo el 0-2 de noviembre en Nervión y el 2-1 del pasado marzo.

Betis vs Sevilla, minuto a minuto