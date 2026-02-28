El fútbol español se detiene este domingo para ver uno de sus clásicos más explosivos. El Betis del «Ingeniero» Manuel Pellegrini recibe al Sevilla de Matías Almeyda en el Estadio La Cartuja, con el picante habitual del Gran Derbi andaluz y condimento chileno doble: Pellegrini en el banco bético y Alexis Sánchez como carta ofensiva en el equipo nervionense. El Betis marcha noveno en LaLiga 2025-26 con 35 puntos, mientras el Sevilla es undécimo con 29. Más allá de la tabla, este partido es una final y lo saben los 60 mil espectadores que llenarán La Cartuja.

📺 ¿Qué canal transmite Betis vs Sevilla EN VIVO?

El partido entre Betis y Sevilla no tiene señal abierta para Chile. Se transmite exclusivamente por plataformas de pago para Sudamérica.​

Las señales confirmadas son:

ESPN para toda latinoamerica



👉 Para ver el partido online desde Chile necesitas una suscripción activa a Disney+ Premium.

🕒 ¿A qué hora juega Betis vs Sevilla por la Jornada 26?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 1 de marzo de 2026

⏰ 14:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio La Cartuja — Sevilla, España

🏆 Jornada 26 – LaLiga EA Sports 2025-26

🇨🇱 Chilenos en cancha: Manuel Pellegrini (DT Betis) y Alexis Sánchez (Sevilla)

📡 ¿Dónde ver Betis vs Sevilla EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir en vivo y online a través de:​

Disney+ Premium

🎁 ¿Dónde ver GRATIS El Gran Derbi?

No hay señal abierta confirmada para Chile. Sin embargo, puedes seguir cada minuto del Derbi andaluz GRATIS con cobertura completa en: AlAireLibre.cl

🟢 ¿Cómo llega el Betis de Pellegrini al Gran Derbi?

El Ingeniero chileno sabe perfectamente lo que significa este partido para la afición bética. El Betis llega noveno con 35 puntos y viene de una derrota 1-2 ante el Rayo Vallecano que complicó su posición en la tabla. Pese a ese tropiezo, el equipo de Pellegrini mostró un rendimiento defensivo sólido durante la semana y el técnico tiene el plantel prácticamente completo, excepto por las bajas de largo plazo: Isco, Lo Celso y Amrabat siguen fuera por lesión.

La probable formación del Betis: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodríguez; Marc Roca, Fornals; Fidalgo, Antony, Abde y Cucho. La gran novedad es el regreso de Bakambu y Ruibal tras superar sus molestias físicas, lo que amplía las opciones del Ingeniero en ataque. En casa del Derbi, Pellegrini apuesta por equilibrio y explosividad en los extremos para contrarrestar la transición del Sevilla.

🔴 ¿Cómo llega el Sevilla con Alexis Sánchez?

Los nervionenses llegan al Derbi con la moral alta tras su victoria 1-0 sobre el Getafe gracias a un gol de Djibril Sow. Ese resultado les permitió escalar hasta la undécima posición con 29 puntos, cinco por encima del descenso. Para el «Pelado» Almeyda, el derbi es el escenario ideal para relanzar una temporada que aún no alcanza su mejor nivel.

La gran incógnita es Alexis Sánchez: el delantero chileno ha ido de menos a más en las últimas jornadas y Almeyda lo tiene como una de sus cartas de mayor desequilibrio en ataque. La probable formación del Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Carmona; Gudelj, Sow; Ejuke, Fornals, Agoumé; y Alexis Sánchez como referencia ofensiva. La baja confirmada de Nianzou obliga a reorganizar la zaga, y Azpilicueta asumirá el puesto de central junto a Marcao.