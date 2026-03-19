Real Betis de Manuel Pellegrini avanzó a cuartos de final de la Europa League tras golear por 4-0 a Panathinaikos (4-1 en el global) en una jornada extraordinaria en el estadio La Cartuja de Sevilla, en el que demostró que tiene chapa de candidato para ser campeón del segundo torneo más importante de clubes en el viejo continente.

Los béticos tuvieron una actuación consagratoria, en la que se vio la mano de Pellegrini, pero también la gran calidad individual que tiene el equipo, algo que en otras ocasiones le faltaba y le jugaba en contra para luchar por mejores cosas a nivel continental.

Los goles de Real Betis vs Panathinaikos por la Europa League 2025-26

Real Betis hizo los deberes desde muy temprano: Aitor Ruibal, quien fue una de las figuras más importantes de este partido, abrió la cuenta en los ocho minutos de juego, empatando la serie y abriéndole todas las posibilidades al elenco de Manuel Pellegrini.

En el final del primer tiempo llegó el segundo tanto gracias al marroquí Sofyan Amrabat, quien sacó un derechazo inatajable desde fuera del área, dejando sin opciones al portero rival y generando la euforia veriblanca en Sevilla.

El colombiano Cucho Hernández (quien se ilusiona con ser convocado para el Mundial 2026 con su país) amplió el triunfo en los 53′, en otra de las actuaciones descomunales de esta jornada, mientras que el brasileño Antony hizo gala de su condición de estrella de este equipo y cerró la victoria a favor del elenco del Ingeniero (66′).

Estadísticas de Real Betis vs Panathinaikos por la Europ League 2025-26

Europa League – Jornadas Finales – 2025/2026 1/8 Real Betis 4 0 Descanso : 2 0 Finalizado Estadio de La Cartuja – Seville Agregado 4-1 Panathinaikos Aitor Ruibal 8′

Sofyan Amrabat 45′

Juan Hernandez 53′

Antony 66′ Ezequiel Avila 90′ Vicente Taborda 19′

Vicente Taborda 19′ Giorgos Kyriakopoulos 55′

Giorgos Kyriakopoulos 55′ Filip Djuricic 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 4 ‘ Real Betis Tarjeta amarilla : Ezequiel Avila 90 ‘ Panathinaikos Tarjeta amarilla : Filip Djuricic 90 ‘ Real Betis Sustitución entra : Rodrigo Riquelme 90 ‘ Real Betis Sustitución sale : Abdessamad Ezzalzouli 85 ‘ Panathinaikos Sustitución entra : Manolis Siopis 85 ‘ Panathinaikos Sustitución sale : Vicente Taborda 73 ‘ Real Betis Sustitución entra : Sergi Altimira 73 ‘ Real Betis Sustitución sale : Pablo Fornals 73 ‘ Real Betis Sustitución entra : Ezequiel Avila 73 ‘ Real Betis Sustitución sale : Juan Hernandez 71 ‘ Panathinaikos Sustitución entra : Karol Swiderski 71 ‘ Panathinaikos Sustitución sale : Georgios Katris 71 ‘ Panathinaikos Sustitución entra : Filip Djuricic 71 ‘ Panathinaikos Sustitución sale : Facundo Pellistri 66 ‘ Real Betis Asistencia : Abdessamad Ezzalzouli 66 ‘ Real Betis Gol regular : Antony 62 ‘ Real Betis Sustitución entra : Alvaro Fidalgo 62 ‘ Real Betis Sustitución sale : Aitor Ruibal 62 ‘ Real Betis Sustitución entra : Marc Roca 62 ‘ Real Betis Sustitución sale : Sofyan Amrabat 55 ‘ Panathinaikos Tarjeta amarilla : Giorgos Kyriakopoulos 54 ‘ Panathinaikos Sustitución entra : Adam Gnezda Cerin 54 ‘ Panathinaikos Sustitución sale : Anastasios Bakasetas 54 ‘ Panathinaikos Sustitución entra : Pedro Chirivella 54 ‘ Panathinaikos Sustitución sale : Renato Sanches 53 ‘ Real Betis Asistencia : Aitor Ruibal 53 ‘ Real Betis Gol regular : Juan Hernandez 45 + 1 ‘ Real Betis Gol regular : Sofyan Amrabat 19 ‘ Panathinaikos Tarjeta amarilla : Vicente Taborda 8 ‘ Real Betis Asistencia : Juan Hernandez 8 ‘ Real Betis Gol regular : Aitor Ruibal [ +5 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +5 ‘ ] Posesión de balón: Real Betis: 62 %, Panathinaikos: 38 %. [ +5 ‘ ] Real Betis intenta crear peligro. [ +4 ‘ ] Alban Lafont Panathinaikos intercepta un centro dirigido al área. [ +4 ‘ ] Real Betis intenta crear peligro. [ +4 ‘ ] Filip Djuricic Panathinaikos intercepta un centro dirigido al área. [ +4 ‘ ] Real Betis intenta crear peligro. [ +4 ‘ ] Ezequiel Avila (Real Betis) saca un córner en corto desde la derecha. [ +4 ‘ ] Ezequiel Avila (Real Betis) es amonestado por perder tiempo. [ +3 ‘ ] Javier Hernandez alivia la presión con un despeje. [ +3 ‘ ] Real Betis intenta crear peligro. [ +2 ‘ ] Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. [ +2 ‘ ] Alban Lafont alivia la presión con un despeje. [ +2 ‘ ] Panathinaikos tiene el control del balón. [ +2 ‘ ] Javier Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. [ +1 ‘ ] Real Betis intenta crear peligro. [ +1 ‘ ] Antony hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. [ +1 ‘ ] Panathinaikos intenta crear peligro. [ +1 ‘ ] Rodrigo Riquelme dispara desde fuera del área, pero Alban Lafont logra controlar el balón. [ +1 ‘ ] Rodrigo Riquelme hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. [ +1 ‘ ] El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido. [ +1 ‘ ] A las manos de Alban Lafont, que sale y se apodera del balón. [ +1 ‘ ] Davide Calabria alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. ¡Sensacional partido de Abdessamad Ezzalzouli hoy! Su entrenador y los aficionados puede estar satisfechos con su actuación. Cambio táctico. Abdessamad Ezzalzouli es sustituido por Rodrigo Riquelme. Posesión de balón: Real Betis: 62 %, Panathinaikos: 38 %. Falta táctica cometida por Filip Djuricic, que es amonestado. Obstrucción de Filip Djuricic, que corta la carrera de Abdessamad Ezzalzouli. El árbitro indica tiro libre. Real Betis intenta crear peligro. Sergi Altimira hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Alvaro Fidalgo (Real Betis) por zancadillear a Karol Swiderski. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis inicia un contraataque. Sergi Altimira hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos intenta crear peligro. Saque de portería para Panathinaikos. Ezequiel Avila (Real Betis) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis inicia un contraataque. Sergi Altimira hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos intenta crear peligro. Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Javier Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Sergi Altimira alivia la presión con un despeje. Panathinaikos intenta crear peligro. Panathinaikos saca de banda en su mitad del campo. Cambio táctico. Vicente Taborda es sustituido por Manolis Siopis. Giorgos Kyriakopoulos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Posesión de balón: Real Betis: 63 %, Panathinaikos: 37 %. Real Betis intenta crear peligro. Pedro Chirivella alivia la presión con un despeje. Sverrir Ingi Ingason Panathinaikos intercepta un centro dirigido al área. Ezequiel Avila saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Abdessamad Ezzalzouli debería haber anotado desde esa posición. ¡Parada crucial del Alban Lafont! Buen disparo de Abdessamad Ezzalzouli que va a puerta, pero detiene el portero. Marc Roca crea una ocasión de gol para su compañero. Real Betis intenta crear peligro. Marc Roca regresa al campo. Vicente Taborda es penalizado por empujar a Sergi Altimira Sergi Altimira hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Antony debería haber anotado desde esa posición. ¡Parada crucial del Alban Lafont! Buen disparo de Antony que va a puerta, pero detiene el portero. Ezequiel Avila crea una ocasión de gol para su compañero. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis inicia un contraataque. Ricardo Rodríguez alivia la presión con un despeje. Panathinaikos intenta crear peligro. Sverrir Ingi Ingason alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Se reanuda el juego con un bote neutral. Marc Roca se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica. Posesión de balón: Real Betis: 64 %, Panathinaikos: 36 %. Marc Roca está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Marc Roca se impone a Vicente Taborda en un duelo aéreo. Saque de portería para Panathinaikos. Ocasión para Ezequiel Avila (Real Betis), pero su remate de cabeza sale desviado. Antony (Real Betis) saca el córner desde la derecha. Marc Roca dispara desde fuera del área, pero Alban Lafont logra controlar el balón. Real Betis intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Andrews Tetteh (Panathinaikos) por zancadillear a Ricardo Rodríguez. Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje. Saque de portería para Panathinaikos. Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Filip Djuricic (Panathinaikos) por zancadillear a Ricardo Rodríguez. ¡Sensacional partido de Abdessamad Ezzalzouli hoy! Su entrenador y los aficionados puede estar satisfechos con su actuación. Abdessamad Ezzalzouli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 62 %, Panathinaikos: 38 %. Panathinaikos saca de banda en su mitad del campo. Antony alivia la presión con un despeje. Panathinaikos saca de banda en su mitad del campo. Real Betis intenta crear peligro. Cambio táctico. Pablo Fornals es sustituido por Sergi Altimira. Cambio táctico. Juan Hernandez es sustituido por Ezequiel Avila. Georgios Katris está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Georgios Katris se lesiona y es sustituido por Karol Swiderski. Cambio táctico. Facundo Pellistri es sustituido por Filip Djuricic. Real Betis intenta crear peligro. Alban Lafont alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 62 %, Panathinaikos: 38 %. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Davide Calabria alivia la presión con un despeje. Real Betis tiene el control del balón. Antony hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Antony (Real Betis) comete falta sobre Vicente Taborda, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir. Pablo Fornals se impone a Pedro Chirivella en un duelo aéreo. Georgios Katris alivia la presión con un despeje. Saque de portería para Panathinaikos. Real Betis intenta crear peligro. ¡Juan Hernandez dio el pase decisivo para el gol! Antony logró anotar desde una posición fácil. Asistencia de Abdessamad Ezzalzouli en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Antony marca con la pierna izquierda! Abdessamad Ezzalzouli crea una ocasión de gol para su compañero. Real Betis intenta crear peligro. Panathinaikos intenta crear peligro. Georgios Katris se impone a Pablo Fornals en un duelo aéreo. Posesión de balón: Real Betis: 60 %, Panathinaikos: 40 %. Real Betis intenta crear peligro. Natan alivia la presión con un despeje. Panathinaikos intenta crear peligro. Panathinaikos saca de banda en la mitad del campo rival. Marc Bartra alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. El partido se está jugando a un ritmo bajo y ningún equipo se muestra superior. Cambio táctico. Aitor Ruibal es sustituido por Alvaro Fidalgo. Cambio táctico. Sofyan Amrabat es sustituido por Marc Roca. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Panathinaikos intenta crear peligro. Pablo Fornals (Real Betis) comete falta sobre Pedro Chirivella, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir. Panathinaikos intenta crear peligro. Sverrir Ingi Ingason hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 61 %, Panathinaikos: 39 %. Sverrir Ingi Ingason alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis inicia un contraataque. Panathinaikos intenta crear peligro. Sverrir Ingi Ingason hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Javier Hernandez se impone a Aitor Ruibal en un duelo aéreo. Marc Bartra Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Panathinaikos intenta crear peligro. Real Betis tiene el control del balón. Real Betis intenta crear peligro. Georgios Katris rechaza con éxito el disparo. Un remate de Abdessamad Ezzalzouli es rechazado. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis inicia un contraataque. Antony hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Saque de portería para Panathinaikos. Antony ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado. Falta táctica cometida por Giorgos Kyriakopoulos, que es amonestado. Giorgos Kyriakopoulos es penalizado por empujar a Antony Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 62 %, Panathinaikos: 38 %. Cambio táctico. Anastasios Bakasetas es sustituido por Adam Gnezda Cerin. Cambio táctico. Renato Sanches es sustituido por Pedro Chirivella. ¡Real Betis ha logrado marcar el gol decisivo en los últimos minutos del partido! Juan Hernandez logró anotar desde una posición fácil. Asistencia de Aitor Ruibal en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Juan Hernandez marca con la pierna izquierda! Antony se impone a Sverrir Ingi Ingason en un duelo aéreo. Real Betis intenta crear peligro. Facundo Pellistri (Panathinaikos) va demasiado lejos y derriba a Abdessamad Ezzalzouli. Real Betis intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Giorgos Kyriakopoulos (Panathinaikos) por zancadillear a Antony. Real Betis intenta crear peligro. Antony hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos intenta crear peligro. Sverrir Ingi Ingason hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos intenta crear peligro. Sverrir Ingi Ingason se impone a Aitor Ruibal en un duelo aéreo. Posesión de balón: Real Betis: 65 %, Panathinaikos: 35 %. Saque de portería para Real Betis. Renato Sanches (Panathinaikos) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco. Panathinaikos intenta crear peligro. Panathinaikos inicia un contraataque. Georgios Katris hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Davide Calabria hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos saca de banda en su mitad del campo. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Panathinaikos intenta crear peligro. Georgios Katris alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] Real Betis ha sido el mejor equipo en esta mitad. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +5 ‘ ] Posesión de balón: Real Betis: 65 %, Panathinaikos: 35 %. [ +5 ‘ ] Panathinaikos tiene el control del balón. [ +5 ‘ ] Posesión de balón: Real Betis: 66 %, Panathinaikos: 34 %. [ +5 ‘ ] Panathinaikos saca de banda en su mitad del campo. [ +5 ‘ ] Vicente Taborda hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. [ +5 ‘ ] Real Betis intenta crear peligro. [ +4 ‘ ] ¡GOL VÁLIDO! – Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Real Betis debe subir al marcador. [ +2 ‘ ] VAR – ¡GOL! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Betis. [ +1 ‘ ] El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido. [ +1 ‘ ] ¡Candidato al mejor gol de la temporada! [ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Sofyan Amrabat (Real Betis) anota desde fuera del área con la pierna derecha! [ +1 ‘ ] Davide Calabria alivia la presión con un despeje. [ +1 ‘ ] Real Betis intenta crear peligro. [ +1 ‘ ] Abdessamad Ezzalzouli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Posesión de balón: Real Betis: 64 %, Panathinaikos: 36 %. Panathinaikos saca de banda en su mitad del campo. Real Betis intenta crear peligro. Andrews Tetteh (Panathinaikos) comete falta sobre Natan, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir. ¡Qué partido! Juego intenso y de calidad por parte de ambos conjuntos. Natan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos intenta crear peligro. Panathinaikos inicia un contraataque. Real Betis intenta crear peligro. Héctor Bellerín alivia la presión con un despeje. Panathinaikos intenta crear peligro. Panathinaikos inicia un contraataque. Davide Calabria hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis inicia un contraataque. Abdessamad Ezzalzouli alivia la presión con un despeje. Panathinaikos intenta crear peligro. Anastasios Bakasetas alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Anastasios Bakasetas alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Ricardo Rodríguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Sverrir Ingi Ingason hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Andrews Tetteh se impone a Sofyan Amrabat en un duelo aéreo. Alban Lafont alivia la presión con un despeje. Giorgos Kyriakopoulos alivia la presión con un despeje. Panathinaikos intenta crear peligro. Se reanuda el juego con un bote neutral. Posesión de balón: Real Betis: 63 %, Panathinaikos: 37 %. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Andrews Tetteh se impone a Natan en un duelo aéreo. Vicente Taborda hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Natan hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos intenta crear peligro. Sverrir Ingi Ingason Panathinaikos intercepta un centro dirigido al área. Real Betis intenta crear peligro. Saque de portería para Real Betis. Panathinaikos intenta crear peligro. Sofyan Amrabat Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Un jugador de Panathinaikos envía un pase largo al área contraria. Natan alivia la presión con un despeje. Panathinaikos intenta crear peligro. Renato Sanches hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos intenta crear peligro. Giorgos Kyriakopoulos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Facundo Pellistri (Panathinaikos) va demasiado lejos y derriba a Sofyan Amrabat. Davide Calabria se impone a Ricardo Rodríguez en un duelo aéreo. Posesión de balón: Real Betis: 61 %, Panathinaikos: 39 %. Panathinaikos tiene el control del balón. Natan se impone a Andrews Tetteh en un duelo aéreo. Andrews Tetteh dispara desde fuera del área, pero Pau López logra controlar el balón. Ataque potencialmente peligroso de Panathinaikos. A las manos de Alban Lafont, que sale y se apodera del balón. Renato Sanches rechaza con éxito el disparo. Un remate de Juan Hernandez es rechazado. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis inicia un contraataque. Héctor Bellerín Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Panathinaikos intenta crear peligro. Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Un jugador de Panathinaikos envía un pase largo al área contraria. Ricardo Rodríguez Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Panathinaikos intenta crear peligro. Sofyan Amrabat Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Panathinaikos intenta crear peligro. Pablo Fornals alivia la presión con un despeje. Panathinaikos intenta crear peligro. Alban Lafont Panathinaikos intercepta un centro dirigido al área. Real Betis intenta crear peligro. Saque de portería para Panathinaikos. Antony (Real Betis) intenta marcar desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta por poco. ¡Cerca! Real Betis intenta crear peligro. Real Betis inicia un contraataque. Aitor Ruibal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Posesión de balón: Real Betis: 69 %, Panathinaikos: 31 %. Panathinaikos saca de banda en la mitad del campo rival. Aitor Ruibal alivia la presión con un despeje. Héctor Bellerín Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Panathinaikos intenta crear peligro. Marc Bartra alivia la presión con un despeje. Héctor Bellerín se impone a Vicente Taborda en un duelo aéreo. Panathinaikos saca de banda en la mitad del campo rival. Ricardo Rodríguez alivia la presión con un despeje. Pablo Fornals alivia la presión con un despeje. Pau López Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Anastasios Bakasetas saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Natan alivia la presión con un despeje. Ambos equipos están jugando limpio, y el árbitro casi no interviene. Panathinaikos intenta crear peligro. Panathinaikos saca de banda en la mitad del campo rival. Panathinaikos intenta crear peligro. Panathinaikos saca de banda en la mitad del campo rival. Ricardo Rodríguez alivia la presión con un despeje. Panathinaikos intenta crear peligro. Anastasios Bakasetas hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos saca de banda en su mitad del campo. Real Betis intenta crear peligro. Vicente Taborda alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 73 %, Panathinaikos: 27 %. Real Betis intenta crear peligro. Buen disparo de Pablo Fornals que va a puerta, pero detiene el portero. Centro de Antony Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área. Real Betis intenta crear peligro. Sverrir Ingi Ingason hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Javier Hernandez (Panathinaikos) por zancadillear a Antony. Panathinaikos intenta crear peligro. Alban Lafont Panathinaikos intercepta un centro dirigido al área. Real Betis intenta crear peligro. Javier Hernandez Panathinaikos intercepta un centro dirigido al área. Pablo Fornals saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Javier Hernandez alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 72 %, Panathinaikos: 28 %. Vicente Taborda es amonestado por tocar el balón con la mano. Mano de Vicente Taborda. Real Betis intenta crear peligro. Sofyan Amrabat Real Betis intercepta un centro dirigido al área. El árbitro pita tiro libre a Aitor Ruibal (Real Betis) por zancadillear a Renato Sanches. Saque de portería para Panathinaikos. Davide Calabria hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis tiene el control del balón. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Pablo Fornals dispara desde fuera del área, pero Alban Lafont logra controlar el balón. Real Betis intenta crear peligro. Juan Hernandez se impone a Sverrir Ingi Ingason en un duelo aéreo. Marc Bartra alivia la presión con un despeje. Panathinaikos intenta crear peligro. Javier Hernandez alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 70 %, Panathinaikos: 30 %. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Javier Hernandez alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Fuera de juego señalado a Anastasios Bakasetas (Panathinaikos). Sofyan Amrabat Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Panathinaikos intenta crear peligro. Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Un jugador de Panathinaikos envía un pase largo al área contraria. Natan rechaza con éxito el disparo. Un remate de Andrews Tetteh es rechazado. Panathinaikos intenta crear peligro. Entrada temeraria. Dura falta cometida por Pablo Fornals sobre Anastasios Bakasetas. Anastasios Bakasetas hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Sverrir Ingi Ingason rechaza con éxito el disparo. Un remate de Pablo Fornals es rechazado. Real Betis intenta crear peligro. Davide Calabria alivia la presión con un despeje. Real Betis intenta crear peligro. Posesión de balón: Real Betis: 66 %, Panathinaikos: 34 %. Natan se impone a Andrews Tetteh en un duelo aéreo. Panathinaikos tiene el control del balón. Real Betis ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja? Asistencia de Juan Hernandez en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Aitor Ruibal anota con la pierna derecha! ¡AL LARGUERO! ¡Un gran disparo lejano de Juan Hernandez golpea la madera! Real Betis intenta crear peligro. Buen disparo de Antony que va a puerta, pero detiene el portero. Abdessamad Ezzalzouli crea una ocasión de gol para su compañero. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis inicia un contraataque. Marc Bartra Real Betis intercepta un centro dirigido al área. Panathinaikos intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Aitor Ruibal (Real Betis) por zancadillear a Facundo Pellistri. Panathinaikos saca de banda en la mitad del campo rival. Ricardo Rodríguez se impone a Andrews Tetteh en un duelo aéreo. Saque de portería para Panathinaikos. Antony remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Real Betis intenta crear peligro. Ricardo Rodríguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Facundo Pellistri debería haber anotado desde esa posición. Buen disparo de Facundo Pellistri que va a puerta, pero detiene el portero. Renato Sanches crea una ocasión de gol para su compañero. Panathinaikos intenta crear peligro. Renato Sanches (Panathinaikos) comete falta sobre Pablo Fornals, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir. Pablo Fornals hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Javier Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Posesión de balón: Real Betis: 70 %, Panathinaikos: 30 %. A las manos de Alban Lafont, que sale y se apodera del balón. Real Betis intenta crear peligro. Real Betis saca de banda en su mitad del campo. Saque de portería para Panathinaikos. Ocasión para Juan Hernandez (Real Betis), pero su remate de cabeza sale desviado. Abdessamad Ezzalzouli crea una ocasión de gol para su compañero. Centro de Abdessamad Ezzalzouli Real Betis que llega con éxito a un compañero en el área. Real Betis intenta crear peligro. Abdessamad Ezzalzouli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Facundo Pellistri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Real Betis intenta crear peligro. Davide Calabria alivia la presión con un despeje. Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival. Héctor Bellerín hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos tiene el control del balón. Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Panathinaikos intenta crear peligro. Debido a problemas técnicos, no podemos ofrecerles actualizaciones del desarrollo del partido en este momento. Andrews Tetteh se impone a Sofyan Amrabat en un duelo aéreo. Bienvenidos al partido de esta noche. El campo se halla en excelentes condiciones. Panathinaikos saca, y da comienzo el partido. El árbitro da inicio al encuentro. Bienvenidos a Estadio Benito Villamarin. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. Real Betis Real Betis 4-4-2 25 Pau

López 2 Héctor

Bellerín 5 Marc

Bartra 4 Natan 12 Ricardo

Rodríguez 7 Antony 8 Pablo

Fornals 14 Sofyan

Amrabat 10 Abdessamad

Ezzalzouli 24 Aitor

Ruibal 19 Juan

Hernandez Entrenador

0 Manuel Pellegrini

Lesionados

22 Isco



20 Giovani Lo Celso

Suspendidos

3 Diego Llorente

Suplentes

1 Alvaro Valles



13 Adrián



6 Sergi Altimira



9 Ezequiel Avila



11 Cedric Bakambu



15 Alvaro Fidalgo



16 Valentin Gomez



17 Rodrigo Riquelme



18 Nelson Deossa



21 Marc Roca



23 Junior Firpo



40 Angel Ortiz

Panathinaikos Panathinaikos 5-4-1 40 Alban

Lafont 2 Davide

Calabria 3 Georgios

Katris 15 Sverrir

Ingi

Ingason 26 Javier

Hernandez 77 Giorgos

Kyriakopoulos 28 Facundo

Pellistri 8 Renato

Sanches 11 Anastasios

Bakasetas 20 Vicente

Taborda 7 Andrews

Tetteh Entrenador

0 Rafael Benitez

Suspendidos

9 Anass Zaroury

Lesionados

14 Erik Palmer-Brown

Suplentes

70 Kostas Kotsaris



4 Pedro Chirivella



5 Ahmed Touba



6 Manolis Siopis



10 Santino Andino Valencia



16 Adam Gnezda Cerin



19 Karol Swiderski



27 Giannis Kotsiras



31 Filip Djuricic



72 Milos Pantovic



71 Christos Geitonas

4 Faltas Cometidas 10 10 Saques de Banda 16 0 Fuera de Juego 1 10 Centros 13 62 Posesión de Balón 38 1 Tarjetas Amarillas 3 8 Tiros Fuera 1 3 Tiros Bloqueados 1 11 Tiros a Puerta 2 9 Contraataques 3 4 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 4 Goles 0 2 Saques de Portería 9 3 Atención Médica 1 5 Sustituciones 5 3 Asistencias 0 11 Tiros Libres 4 2 Paradas 7 22 Intentos de Gol 4 1 Asistencias 1ª Mitad 0 2 Asistencias 2ª Mitad 0 1 Saques de Portería 1ª Mitad 4 1 Saques de Portería 2ª Mitad 5 4 Contraataques 1ª Mitad 2 5 Contraataques 2ª Mitad 1 0 Atención Médica 1ª Mitad 0 3 Atención Médica 2ª Mitad 1 6 Centros 1ª Mitad 11 4 Centros 2ª Mitad 2 0 Sustituciones 1ª Mitad 0 5 Sustituciones 2ª Mitad 5 2 Tiros Bloqueados 1ª Mitad 1 1 Tiros Bloqueados 2ª Mitad 0 2 Paradas 1ª Mitad 3 0 Paradas 2ª Mitad 4 4 Tiros Libres 1ª Mitad 3 7 Tiros Libres 2ª Mitad 1 4 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 5 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 6 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 1 Corners 1ª Mitad 1 3 Corners 2ª Mitad 0 65 Posesión de Balón 1ª Mitad 35 59 Posesión de Balón 2ª Mitad 41 2 Goles 1ª Mitad 0 2 Goles 2ª Mitad 0 11 Intentos de Gol 1ª Mitad 3 11 Intentos de Gol 2ª Mitad 1 5 Saques de Banda 1ª Mitad 11 5 Saques de Banda 2ª Mitad 5 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 1 Faltas Cometidas 2ª Mitad 7 653 Pases Totales 383 141 Ataques 90 33 Ataques Peligrosos 27 Últimos enfrentamientos REA 4 – 0 PAN 19/03/2026 PAN 1 – 0 REA 12/03/2026

¿Cuándo y contra quién juega el Betis de Pellegrini en cuartos de la Europa League?

El próximo rival de Real Betis de Manuel Pellegrini es Sporting Braga (Portugal), elenco que viene de eliminar de forma categórica a Ferencvaros de Hungría por un marcador global de 4-2, tras ganarle por 4-0 en la revancha como local, en una sólida remontada en tierras lusas.

La llave comenzará en el estadio Municipal de Braga (miércoles 8 o jueves 9 de abril, en horario por confirmar), mientras que la revancha será en La Cartuja (jueves 16 de abril).