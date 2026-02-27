El nombre de Manuel Pellegrini otra vez se instaló en la conversación futbolera en Chile. No por un fichaje ni por una polémica táctica, sino por una declaración que cruzó el Atlántico en la antesala del Betis vs Sevilla por La Liga.

El derbi andaluz siempre genera ruido, pero esta vez el foco también apuntó a nuestro país. Desde España enviaron un mensaje directo a quienes aún cuestionan la trayectoria del técnico chileno, en un momento donde su figura sigue marcando presencia en Europa.

¿Qué dijo Matías Almeyda sobre Manuel Pellegrini antes del Betis vs Sevilla por La Liga?

Matías Almeyda defendió públicamente a Manuel Pellegrini y pidió que en Chile valoren su trayectoria. El técnico del Sevilla fue claro: quienes lo critican deberían estar agradecidos por lo que representa.

En conferencia de prensa previa al derbi, el argentino no esquivó la pregunta sobre el Ingeniero. “Aquellos que lo ponen en duda, tendrían que estar agradecidos de la capacidad que tiene este hombre. Donde estuvo le fue bien, es respetado, no solo él, también su bandera, que es la de Chile”, expresó.

Almeyda pidió valorar al Ingeniero Pellegrini en Chile

Almeyda fue más allá del simple elogio. El DT del Sevilla remarcó que Chile debería dimensionar lo que significa tener a un entrenador como Pellegrini compitiendo en la élite europea.

“Le tengo respeto al pueblo chileno y un enorme respeto a este entrenador, que sabemos que es serio, humilde, trabajador y le ha dedicado la vida al fútbol”, agregó. Luego lanzó una frase que resonó fuerte: “Saquen a otro Manuel, por el bien de Chile, tienen que sacar a otro, porque sólo tienen a uno, valórenlo”.

La reflexión apunta directo al debate permanente sobre su estilo. Pellegrini ha sido campeón en Inglaterra, España y ha dirigido a clubes grandes del continente. Sin embargo, en Chile su figura divide opiniones.

We'll face Panathinaikos in the UEFA Europa League Round of 16 👊 pic.twitter.com/VUFhyavbOm — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 27, 2026

¿Qué significa este respaldo en la antesala del derbi andaluz?

El Betis vs Sevilla no es un partido más. Es el duelo que paraliza la ciudad y que muchas veces marca el pulso de la temporada en La Liga. Que el técnico rival salga a respaldar a Pellegrini en la previa le da un matiz distinto al clásico. No es común que en medio de la tensión del derbi haya espacio para elogios tan contundentes.

En tiempos donde el fútbol se mueve entre resultados inmediatos y críticas constantes, el mensaje de Almeyda invita a una pausa. Quizás, como dijo el argentino, Chile debe mirar con más perspectiva lo que ha logrado su Ingeniero.