Un caliente derbi sevillano se vivió este domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán por la Fecha 14 de La Liga española, encuentro en el que Real Betis del DT chileno Manuel Pellegrini pudo vencer con un contundente 2-0 al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, este último quien estuvo ausente por lesión.

Gracias a su victoria en este clásico andaluz, el Betis de Pellegrini escaló al quinto puesto del certamen liguero al sumar 24 puntos, sosteniendo su lugar en zona de copas europeas.

Por su lado el Sevilla de Alexis y Suazo se enredó en la decimotercera ubicación de la tabla solo con 16 unidades, llegando además a su tercera derrota en sus últimos cinco partidos jugados en el torneo.

⚽ Los goles de Sevilla vs Betis por La Liga española

Aunque ambos elencos protagonizaron un primer tiempo de partido bien flojo en el Sánchez Pizjuán, en el segundo tiempo fue la escuadra de Pellegrini la que pudo abrir el marcador con el gol de Pablo Fornals en los 54′ de juego, y aunque Matías Almeyda mandó a la cancha a Alexis Sánchez en los 61′ para intentar remontar en reemplazo de Batista Mendy, los planes se fueron a pique ante el segundo tanto bético obra de Santi Altimira, a los 68′.

El partido tendría su momento de tensión en los pasajes finales, primero con la expulsión de Isaac Romero en los blanquirrojos a los 84′ y luego porque desde una de las tribunas del cuadro dueño de casa arrojaron una botella que obligó a tener suspendido el cotejo por algunos minutos, hasta que este pudo reanudarse y finalmente terminar con el 2-0 para los verdiblancos.

📊 Estadísticas de Sevilla vs Betis