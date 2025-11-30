Pellegrini y su Betis salieron victoriosos ante Alexis y Sevilla en un picante derbi en La Liga
-
Felipe Rojas Davidson
El elenco del Ingeniero se llevó los tres puntos del Ramón Sánchez Pizjuán a costa del equipo de Maravilla.
Un caliente derbi sevillano se vivió este domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán por la Fecha 14 de La Liga española, encuentro en el que Real Betis del DT chileno Manuel Pellegrini pudo vencer con un contundente 2-0 al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, este último quien estuvo ausente por lesión.
Gracias a su victoria en este clásico andaluz, el Betis de Pellegrini escaló al quinto puesto del certamen liguero al sumar 24 puntos, sosteniendo su lugar en zona de copas europeas.
Por su lado el Sevilla de Alexis y Suazo se enredó en la decimotercera ubicación de la tabla solo con 16 unidades, llegando además a su tercera derrota en sus últimos cinco partidos jugados en el torneo.
⚽ Los goles de Sevilla vs Betis por La Liga española
Aunque ambos elencos protagonizaron un primer tiempo de partido bien flojo en el Sánchez Pizjuán, en el segundo tiempo fue la escuadra de Pellegrini la que pudo abrir el marcador con el gol de Pablo Fornals en los 54′ de juego, y aunque Matías Almeyda mandó a la cancha a Alexis Sánchez en los 61′ para intentar remontar en reemplazo de Batista Mendy, los planes se fueron a pique ante el segundo tanto bético obra de Santi Altimira, a los 68′.
El partido tendría su momento de tensión en los pasajes finales, primero con la expulsión de Isaac Romero en los blanquirrojos a los 84′ y luego porque desde una de las tribunas del cuadro dueño de casa arrojaron una botella que obligó a tener suspendido el cotejo por algunos minutos, hasta que este pudo reanudarse y finalmente terminar con el 2-0 para los verdiblancos.
📊 Estadísticas de Sevilla vs Betis
Primera División
–
2025/2026DÍA DE PARTIDO 14
Sevilla
30/11/2025 12:15
0
2
Descanso :
0
0
FinalizadoEstadio R. Sanchez Pizjuan
–
Seville
Real Betis
Jose Angel Carmona 76′
Marcao 86′
Isaac Romero 84′
Pablo Fornals 54′
Sergi Altimira 69′
Marc Bartra 42′
Aitor Ruibal 52′
Ezequiel Avila 90′
Resumen
Comentarios
Alineaciones
Estadísticas del partido
Estadísticas de equipos
90
+
4
‘
Real Betis
Tarjeta amarilla
:
Ezequiel Avila
90
‘
Real Betis
Sustitución entra
:
Ezequiel Avila
90
‘
Real Betis
Sustitución sale
:
Juan Hernandez
90
‘
Real Betis
Sustitución entra
:
Ricardo Rodríguez
90
‘
Real Betis
Sustitución sale
:
Pablo Fornals
90
‘
Real Betis
Sustitución entra
:
Rodrigo Riquelme
90
‘
Real Betis
Sustitución sale
:
Aitor Ruibal
86
‘
Sevilla
Tarjeta amarilla
:
Marcao
84
‘
Sevilla
Tarjeta roja
:
Isaac Romero
80
‘
Sevilla
Sustitución entra
:
Miguel Angel Sierra
80
‘
Sevilla
Sustitución sale
:
Chidera Ejuke
76
‘
Sevilla
Tarjeta amarilla
:
Jose Angel Carmona
73
‘
Real Betis
Sustitución entra
:
Angel Ortiz
73
‘
Real Betis
Sustitución sale
:
Pablo Garcia
70
‘
Sevilla
Sustitución entra
:
Lucien Agoume
70
‘
Sevilla
Sustitución sale
:
Djibril Sow
69
‘
Real Betis
Gol regular
:
Sergi Altimira
63
‘
Real Betis
Sustitución entra
:
Sergi Altimira
63
‘
Real Betis
Sustitución sale
:
Nelson Deossa
61
‘
Sevilla
Sustitución entra
:
Alexis Sánchez
61
‘
Sevilla
Sustitución sale
:
Batista Mendy
61
‘
Sevilla
Sustitución entra
:
Isaac Romero
61
‘
Sevilla
Sustitución sale
:
Alfon Gonzalez
54
‘
Real Betis
Gol regular
:
Pablo Fornals
52
‘
Real Betis
Tarjeta amarilla
:
Aitor Ruibal
46
‘
Sevilla
Sustitución entra
:
Kike Salas
46
‘
Sevilla
Sustitución sale
:
Marcao
42
‘
Real Betis
Tarjeta amarilla
:
Marc Bartra
[ +8 ‘ ]
¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +8 ‘ ]
Posesión de balón: Sevilla: 65 %, Real Betis: 35 %.
[ +8 ‘ ]
Marc Bartra Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
[ +7 ‘ ]
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Abdessamad Ezzalzouli sobre Miguel Angel Sierra.
[ +7 ‘ ]
Valentin Gomez se impone a Juanlu Sanchez en un duelo aéreo.
[ +7 ‘ ]
Marc Bartra se impone a Kike Salas en un duelo aéreo.
[ +6 ‘ ]
Miguel Angel Sierra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
[ +6 ‘ ]
Posesión de balón: Sevilla: 65 %, Real Betis: 35 %.
[ +6 ‘ ]
Saque de portería para Real Betis.
[ +4 ‘ ]
El árbitro corre para amonestar a Ezequiel Avila (Real Betis) por una falta previa.
[ +4 ‘ ]
Miguel Angel Sierra remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
[ +4 ‘ ]
Rodrigo Riquelme Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
[ +4 ‘ ]
Alexis Sánchez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
[ +4 ‘ ]
Ezequiel Avila es penalizado por empujar a Kike Salas
[ +3 ‘ ]
Saque de portería para Real Betis.
[ +3 ‘ ]
Saque de portería para Sevilla.
[ +2 ‘ ]
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
[ +2 ‘ ]
Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
[ +2 ‘ ]
Mano de Marc Roca.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.
[ +1 ‘ ]
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +1 ‘ ]
Kike Salas se impone a Angel Ortiz en un duelo aéreo.
[ +1 ‘ ]
Posesión de balón: Sevilla: 64 %, Real Betis: 36 %.
Cambio táctico. Juan Hernandez es sustituido por Ezequiel Avila.
Cambio táctico. Pablo Fornals es sustituido por Ricardo Rodríguez.
Cambio táctico. Aitor Ruibal es sustituido por Rodrigo Riquelme.
César Azpilicueta es penalizado por empujar a Sergi Altimira
Abdessamad Ezzalzouli Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Alexis Sánchez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Aitor Ruibal rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Alexis Sánchez es rechazado.
Gerard Fernandez (Sevilla) saca el córner desde la derecha.
Se interrumpe el partido.
Se interrumpe el partido por incidentes en la grada.
Posesión de balón: Sevilla: 65 %, Real Betis: 35 %.
El colegiado amonesta a Marcao por conducta antideportiva.
¡EXPULSADO! – ¡Isaac Romero ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Entrada peligrosa de Isaac Romero (Sevilla) sobre Valentin Gomez.
Valentin Gomez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
César Azpilicueta Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Pablo Fornals saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
César Azpilicueta alivia la presión con un despeje.
El árbitro pita tiro libre a Marc Roca (Real Betis) por zancadillear a Gerard Fernandez.
Juan Hernandez Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Alexis Sánchez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Posesión de balón: Sevilla: 65 %, Real Betis: 35 %.
Cambio táctico. Chidera Ejuke es sustituido por Miguel Angel Sierra.
Marc Bartra rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Akor Adams es rechazado.
Mano de Abdessamad Ezzalzouli.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Abdessamad Ezzalzouli es penalizado por empujar a Juanlu Sanchez
Pablo Fornals (Real Betis) saca el córner desde la derecha.
Lucien Agoume hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Sevilla: 65 %, Real Betis: 35 %.
Jose Angel Carmona, amonestado por conducta violenta.
Mano de Pablo Fornals.
Kike Salas hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Fuera de juego señalado a Alexis Sánchez (Sevilla).
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Cambio táctico. Pablo Garcia es sustituido por Angel Ortiz.
Pablo Fornals (Real Betis) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
César Azpilicueta Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Gerard Fernandez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Posesión de balón: Sevilla: 64 %, Real Betis: 36 %.
Natan alivia la presión con un despeje.
Abdessamad Ezzalzouli Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Cambio táctico. Djibril Sow es sustituido por Lucien Agoume.
¡G O O O O O O L! – Sergi Altimira es el primero en reaccionar a un balón suelto y lo manda dentro con la izquierda.
Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Jose Angel Carmona (Sevilla) por zancadillear a Pablo Garcia.
Jose Angel Carmona alivia la presión con un despeje.
Real Betis inicia un contraataque.
El árbitro pita tiro libre a Marc Roca (Real Betis) por zancadillear a Alexis Sánchez.
Jose Angel Carmona Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Kike Salas rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Pablo Fornals es rechazado.
Isaac Romero (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Abdessamad Ezzalzouli.
Posesión de balón: Sevilla: 65 %, Real Betis: 35 %.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Cambio táctico. Nelson Deossa es sustituido por Sergi Altimira.
Fuera de juego señalado a Akor Adams (Sevilla).
Cambio táctico. Batista Mendy es sustituido por Alexis Sánchez.
Cambio táctico. Alfon Gonzalez es sustituido por Isaac Romero.
Mano de Abdessamad Ezzalzouli.
Aitor Ruibal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Sevilla: 66 %, Real Betis: 34 %.
Saque de portería para Sevilla.
Mano de Djibril Sow.
Aitor Ruibal Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Valentin Gomez rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Chidera Ejuke es rechazado.
Buen disparo de Pablo Garcia que va a puerta, pero detiene el portero.
Sevilla tiene el control del balón.
César Azpilicueta Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Juanlu Sanchez (Sevilla) por zancadillear a Abdessamad Ezzalzouli.
Posesión de balón: Sevilla: 66 %, Real Betis: 34 %.
¡Fantástica acción individual de Pablo Fornals!
¡G O O O O O O L! – ¡Pablo Fornals ve puerta con la pierna derecha!
Pablo Fornals hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Betis inicia un contraataque.
Gerard Fernandez remata entre los tres palos de chilena, pero ¡Alvaro Valles evita un golazo!
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
La asistencia al partido de hoy es de 42580 espectadores.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Aitor Ruibal Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Amonestación para Aitor Ruibal.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Aitor Ruibal sobre Jose Angel Carmona.
Se reanuda el partido.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Djibril Sow hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
El árbitro pita tiro libre a Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis) por zancadillear a Jose Angel Carmona.
Posesión de balón: Sevilla: 65 %, Real Betis: 35 %.
Juan Hernandez Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Nelson Deossa (Real Betis) va demasiado lejos y derriba a Gerard Fernandez.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Sevilla tiene el control del balón.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Ya en juego el segundo tiempo.
Alfon Gonzalez dispara desde fuera del área, pero Alvaro Valles logra controlar el balón.
Marcao se lesiona y es sustituido por Kike Salas.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +2 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +2 ‘ ]
Posesión de balón: Sevilla: 63 %, Real Betis: 37 %.
[ +2 ‘ ]
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
[ +1 ‘ ]
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.
[ +1 ‘ ]
Posesión de balón: Sevilla: 63 %, Real Betis: 37 %.
Saque de portería para Sevilla.
Natan alivia la presión con un despeje.
Amonestación para Marc Bartra.
Obstrucción de Marc Bartra, que corta la carrera de Jose Angel Carmona. El árbitro indica tiro libre.
Mano de Marcao.
Marc Bartra hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Sevilla: 66 %, Real Betis: 34 %.
Entrada peligrosa de Marcao (Sevilla) sobre Marc Roca.
Gerard Fernandez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Sevilla.
Pablo Fornals (Real Betis) hace un disparo que va desviado.
¡Parada crucial del Odysseas Vlachodimos!
Buen disparo de Abdessamad Ezzalzouli que va a puerta, pero detiene el portero.
Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Pablo Garcia (Real Betis) por zancadillear a Gerard Fernandez.
Posesión de balón: Sevilla: 66 %, Real Betis: 34 %.
Falta de Alfon Gonzalez (Sevilla) por dar un codazo a Marc Bartra.
Aitor Ruibal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Marc Bartra Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
El árbitro pita tiro libre a Valentin Gomez (Real Betis) por zancadillear a Chidera Ejuke.
Saque de portería para Real Betis.
Djibril Sow remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Batista Mendy se impone a Abdessamad Ezzalzouli en un duelo aéreo.
Natan Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.
El árbitro pita tiro libre a Nelson Deossa (Real Betis) por zancadillear a Djibril Sow.
Posesión de balón: Sevilla: 64 %, Real Betis: 36 %.
Saque de portería para Real Betis.
Sevilla tiene el control del balón.
El árbitro pita tiro libre a Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis) por zancadillear a Gerard Fernandez.
Batista Mendy (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Pablo Fornals.
Akor Adams se impone a Nelson Deossa en un duelo aéreo.
Entrada peligrosa de Pablo Garcia (Real Betis) sobre Jose Angel Carmona.
Marcao Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Abdessamad Ezzalzouli se impone a Juanlu Sanchez en un duelo aéreo.
César Azpilicueta se impone a Juan Hernandez en un duelo aéreo.
Posesión de balón: Sevilla: 67 %, Real Betis: 33 %.
Saque de portería para Real Betis.
Jose Angel Carmona remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
César Azpilicueta hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Batista Mendy hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Natan alivia la presión con un despeje.
Marc Roca es penalizado por empujar a Gerard Fernandez
Posesión de balón: Sevilla: 67 %, Real Betis: 33 %.
Saque de portería para Sevilla.
Pablo Garcia remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Sevilla.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Nelson Deossa hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Saque de portería para Real Betis.
Posesión de balón: Sevilla: 64 %, Real Betis: 36 %.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
El árbitro pita tiro libre a Djibril Sow (Sevilla) por zancadillear a Nelson Deossa.
Nelson Deossa hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Gerard Fernandez se impone a Marc Roca en un duelo aéreo.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Aitor Ruibal Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Entrada peligrosa de Juan Hernandez (Real Betis) sobre Juanlu Sanchez.
Saque de portería para Sevilla.
Ocasión para Marc Bartra (Real Betis), pero su remate de cabeza sale desviado.
Pablo Fornals (Real Betis) saca el córner desde la derecha.
Marcao alivia la presión con un despeje.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Gerard Fernandez alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Sevilla: 69 %, Real Betis: 31 %.
El árbitro pita tiro libre a Jose Angel Carmona (Sevilla) por zancadillear a Nelson Deossa.
Real Betis saca de banda en la mitad del campo rival.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Batista Mendy Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Akor Adams se impone a Marc Bartra en un duelo aéreo.
Saque de portería para Real Betis.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
César Azpilicueta Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Abdessamad Ezzalzouli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Saque de portería para Sevilla.
Nelson Deossa hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Sevilla: 68 %, Real Betis: 32 %.
El árbitro pita tiro libre a Juan Hernandez (Real Betis) por zancadillear a Batista Mendy.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
Marc Bartra Real Betis intercepta un centro dirigido al área.
Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
El árbitro pita tiro libre a Pablo Fornals (Real Betis) por zancadillear a Gerard Fernandez.
Marcao Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Juanlu Sanchez sobre Abdessamad Ezzalzouli.
Odysseas Vlachodimos Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Natan se impone a Akor Adams en un duelo aéreo.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Real Betis saca de banda en su mitad del campo.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Día soleado, perfecto para el fútbol.
Sevilla saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Nacido y criado en Santiago, completó sus estudios en la Universidad Andrés Bello y comenzó su carrera colaborando con Encancha y Portaligas de Palco y Comunicaciones. Trabajó casi seis años como colaborador en AlAireLibre.cl de Radio Cooperativa. Apasionado por el fútbol, el tenis y otras disciplinas deportivas, también muestra interés en la lucha libre y el entretenimiento deportivo.